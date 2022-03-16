Президент Володимир Зеленський звернувся до українців за підсумками 20 днів війни проти країни-агресорки Росії. Він нагадав, що сьогодні Київ відвідали очільники урядів Польщі Матеуш Моравецький та віцепремʼєр Ярослав Качиньский, Чехії Петр Фіала та Словенії Янез Янша.

Президент зазначив, що надзвичайно важливо для України отримати підтримку і здійснити візит у Київ у той час, коли столицю обстрілюють російські війська.

"Я був радий переговорити з ними безпосередньо, вживу. Коли для окупантів наш Київ - мішень, важливо і сміливо бути саме тут із нами, поруч з друзями. Так проявляється лідерство!", - сказав Зеленський у своєму відеозверненні.

"Запрошую усіх друзів України відвідати Київ. Тут може бути небезпечно, бо наше небо ще не закрите від російських ракет і літаків. Рішення про посилення нашого арсеналу в повітрі ще не ухвалене. Ми не отримали літаків. Але ви точно знаєте, що погляди всіх людей світу зараз спрямовані саме на нашу столицю, на українців. Тож кожен, хто з нами, отримає вдячність. Не тільки нашу, а й інших народів світу. Кожен, хто з нами, має шанс стати справжнім героєм", - додав президент.

Зеленський також розповів, що виступив у парламенті Канади.

"Подякував їм за підтримку – справді щиру підтримку. Канада прийшла на допомогу Україні серед перших. І я закликав канадців зберігати це лідерство", - зазначив він.

Також, нагадав президент, у середу запланований його виступ у Конгресі США.

"Важлива подія... А сьогодні я хочу висловити вдячність президенту Байдену і всім друзям України у Сполучених Штатах за новий пакет підтримки нашої держави, наших людей на 13,6 мільярда доларів. Закон, який передбачає це фінансування, підписаний. Розглядаємо його як перший крок на шляху до повного відновлення України", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, в ніч на 15 березня у різних районах Києва пролунали вибухи, загорілись три багатоповерхівки. Є загиблі. Раніше, близько 11:00 14 березня, сили протиповітряної оборони збили російську ракету. Її уламки впали на житловий будинок на Подолі.

15 березня очільники урядів України, Польщі, Чехії та Словенії відвідали Київ та обговорили з керівництвом України посилення санкції проти РФ. Починаючи від 24 лютого такий візит високопосадовців країн-партнерів до столиці України став першим.

Із вечора 15 березня і до ранку 17 березня в Києві й області оголосили комендантську годину.