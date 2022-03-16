Качиньский пропонує відправити в Україну миротворчу місію ​НАТО

"Зараз це те, чого найбільше потребує Україна, Європа та весь демократичний світ".

Віцепрем’єр уряду Польщі та голова правлячої партії "Право і справедливість" Ярослав Качиньский вважає, що НАТО має відправити в Україну миротворчу місію.

Про це він заявив за результатами зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, передає Onet.pl.

"Допомога Україні, про яку говорив президент, - потрібна. Але я вважаю, що певний принцип, який був прийнятий, теж треба змінити. Я вважаю, що потрібна миротворча місія НАТО або ширшої міжнародної коаліції. Але це має бути місія, яка діятиме в Україні і яка зможе захистити себе. Зараз це те, чого найбільше потребує Україна, Європа та весь демократичний світ", - зазначив Качиньский.

Про збільшення підтримки України заявив також і прем’єр Польщі Матеуш Моравецький.

"Ми хочемо, щоб Україна дуже швидко стала кандидатом в Євросоюз, хочемо запросити її до ЄС. Ми ніколи не залишимо вас самих, адже ми знаємо, що ви боретеся не лише за власну свободу та безпеку, а й за нас", - наголосив він.

"Російське вторгнення має закінчитися. ЄС має надати вам статус кандидата якомога швидше; а крім того, ви повинні отримати оборонну зброю. Ми не залишимо вас", - додав Моравецький.

Зазначимо, що на 24 березня НАТО скликає екстрений саміт через ситуацію в Україні, його відвідає президент США Джо Байден.

Нагадаємо, 15 березня до Києва з візитом прибули очільники урядів Польщі Матеуш Моравецький та віцепремʼєр Ярослав Качиньский, Чехії Петр Фіала та Словенії Янез Янша. Вони зустрілися з українським премʼєром Денисом Шмигалем та провели переговори із президентом Зеленським.

Шмигаль повідомив, що під час зустрічі сторони обговорили підтримку України та посилення санкцій проти Росії. Президент Зеленський, після закінчення зустрічі подякував європейським політикам за підтримку. Він наголосив, що з такими друзями - сусідами Україна зможе перемогти війну проти російської агресії.