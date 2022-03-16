Німецький телеканал ZDF опублікував відео розстрілу мирного жителя російськими військовими

Німецький телеканал ZDF опублікував відео, на якому зафіксований розстріл беззбройного мирного жителя російськими військовими.

Відео, яке було зняте з дрона 7 березня 2022 року на автомагістралі E40 за кілька кілометрів на захід від Києва, надав німецьким журналістам український доброволець.

Triggerwarnung: Es sind Szenen zu sehen, wie ein Mensch erschossen wird. — frontal (@ZDFfrontal) March 15, 2022

На відео зафіксовано, як беззбройний чоловік виходить з авто з піднятими руками, у нього стріляють, після чого до жертви біжать російські солдати з характерними білими пов’язками і тягнуть тіло у кювет.

За інформацією ZDF, разом з убитим їхали жінка та дитина. На запису зафіксовано, як росіяни виводять їх з автомобіля. Що з ними сталося згодом, невідомо.

Телеканал ZDF провів верифікацію відео та підтвердив його автентичність.

«Президент Росії Володимир Путін стверджує, що жодного вторгнення в Україну не було, що це «спецоперація» проти «неонацистів». За його словами, небезпеки для цивільних осіб немає. Цей звіт викриває слова російського президента в тому, чим вони були весь час – у брехні», – йдеться у повідомленні телеканалу.

Станом на 15 березня з початку війни з Росією в Україні загинули 97 дітей. Точна кількість загиблих цивільних осіб не відома, лише у Маріуполі загинуло понад 2 тисячі мирних жителів.