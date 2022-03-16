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Німецький телеканал ZDF опублікував відео розстрілу мирного жителя російськими військовими

Журналісти провели верифікацію відео та підтвердив його автентичність.

Німецький телеканал ZDF опублікував відео, на якому зафіксований розстріл беззбройного мирного жителя російськими військовими. 

Відео, яке було зняте з дрона 7 березня 2022 року на автомагістралі E40 за кілька кілометрів на захід від Києва, надав німецьким журналістам український доброволець.

На відео зафіксовано, як беззбройний чоловік виходить з авто з піднятими руками, у нього стріляють, після чого до жертви біжать російські солдати з характерними білими пов’язками і тягнуть тіло у кювет. 

За інформацією ZDF, разом з убитим їхали жінка та дитина. На запису зафіксовано, як росіяни виводять їх з автомобіля. Що з ними сталося згодом, невідомо.

Телеканал ZDF провів верифікацію відео та підтвердив його автентичність.

«Президент Росії Володимир Путін стверджує, що жодного вторгнення в Україну не було, що це «спецоперація» проти «неонацистів». За його словами, небезпеки для цивільних осіб немає. Цей звіт викриває слова російського президента в тому, чим вони були весь час – у брехні», – йдеться у повідомленні телеканалу.

Станом на 15 березня з початку війни з Росією в Україні загинули 97 дітей. Точна кількість загиблих цивільних осіб не відома, лише у Маріуполі загинуло понад 2 тисячі мирних жителів

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