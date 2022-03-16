Блінкен підтвердив намір США притягнути Путіна до відповідальності за війну

15 березня держсекретар Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провели перемовини телефоном. Про це стало відомо з допису Блінкена у Twitter.

Очільник Держдепу підтвердив намір США притягнути Володимира Путіна до відповідальності за бомбардування українських міст. "Провів сьогодні розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою", - написав держсекретар. Я підтвердив постійну підтримку Сполученими Штатами українського народу та намір притягнути Путіна до відповідальності за його невиправдане та нелюдське бомбардування України," - йдеться у дописі.

Нагадаємо, раніше Блінкен заявляв, що Путін відкинув усі пропозиції США про деескалацію конфлікту в Україні та, навпаки, активізував свою військову кампанію.