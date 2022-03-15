Сина Бердимухамедова оголосили обраним президентом Туркменістану

У Туркменістані в суботу, 12 березня, відбулися дострокові президентські вибори. За дві години до закриття дільниць Центрвиборчком повідомив про явку 93%.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Обраним президентом став син нинішнього глави держави, 40-річний Сердар Бердимухамедов. За даними ЦВК, він набрав 72,9% голосів за явки 97,1% зареєстрованих виборців.

Церемонія інавгурації нового президента Туркменістану, який обирається терміном на сім років, відбудеться 19 березня в Ашгабаді.

Крім Бердимухамедова, у виборах брали участь ще вісім кандидатів. Найбільше голосів отримав проректор з наукової роботи Туркменського державного інституту фізичної культури і спорту Хидир Нуннаєв (11,09%), решта кандидатів набрала від 1 до 7 % голосів.

Після звільнення з президентської посади Гурбангули Бердимухамедов залишить за собою посаду голови верхньої палати парламенту. Президент Росії Володимир Путін уже привітав туркменського правителя "з успішним проведенням президентських виборів, які стали важливою віхою у сучасній історії".

Нагадаємо, Сердар Бердимухамедов - єдиний син президента Туркменістану, у якого є також три доньки і четверо онуків.

У лютому 2020 року він був призначений міністром промисловості й будівельного виробництва. Одночасно президент звільнив Сердара Бердимухамедова з посади заступника міністра закордонних справ у зв'язку з новим призначенням. Цей пост він займав з 30 березня 2018 року. А 11 лютого 2021 року Сердара Бердимухамедова призначили віцепрем'єром, головою Вищої контрольної палати та ввели до Державної ради безпеки Туркменістану.

Вибори в Туркменістані не є чесними та вільними. На думку правозахисників, ця країна є однією з найжорстокіших диктатур у світі та живе в ізоляції. Туркмени, які живуть в еміграції, звинувачують Бердимухамедова-старшого у переслідуванні інакодумців і побудові культу особистості, одним із проявів якого стала установка собі в столиці 21-метрового позолоченого пам'ятника.

Позолочені пам'ятники в Туркменістані почали встановлювати ще при першому президентові республіки Сапармураті Ніязову (Туркменбаші).