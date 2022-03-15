Столтенберг про безпілотник, що впав у Загребі: він збився з курсу

Безпілотний літальний апарат, який впав у Загребі 11 березня, збився з курсу та не мав не озброєння. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу у Брюсселі, пише "Європейська правда".

"Я говорив з прем’єр-міністром Пленковичем у неділю, ми працюємо разом, щоб встановити всі обставини. Попередня інформація показує, що це був дрон без озброєння, і цей дрон збився з курсу, в нього закінчилося пальне і він розбився у Хорватії", - сказав Столтенберг

Він зазначив, що безпілотник зафіксували відповідні системи стеження за повітряним простором, але необхідно встановити, чи був обмін інформацією між Хорватією та іншими країнами.

"Це демонструє необхідність подальшого поглиблення обміну інформації серед союзників. Також необхідно більше інвестувати і оновити все від радарів до систем протиповітряної оборони", - додав генсек.

Видання зазначає, що раніше міністр оборони Хорватії Маріо Баножич заявляв, що на борту військового безпілотника є сліди вибухівки.

Нагадаємо, в ніч на 11 березня безпілотник впав у Загребі біля студентського гуртожитку, вибивши кратер радіусом близько трьох метрів. Від вибуху постраждали близько 40 припаркованих автомобілів.

Хорватські спеціалісти вважають, що це Ту-141 "Стриж" радянського виробництва, що використовувався у 1980-х роках.

Радник міністра оборони України Маркіяна Лубківського заявив, що безпілотник, що впав у Загребі - не український. А журналісти звернули увагу, що район Загреба, де впав апарат, зветься так само як село на Житомирщині.

Нагадаємо, вчора у Румунії в 100 км від українського кордону теж знайшли безпілотник, схожий на російський "Орлан-10".