ЄС оприлюднив подробиці четвертого пакету санкцій проти Росії

«Росія та її поплічник Білорусь несуть повну відповідальність за цю війну та агресію»

Європейський Союз оприлюднив інформацію про четвертий пакет санкцій проти Російської Федерації, затверджений учора.

Про це повідомляє сайт Європейської ради.

Новий пакет санкцій передбачає:

– заборону всіх фінансових трансакцій для визначених російських підприємств державної власності;

– заборону на доступ до будь-яких кредитних рейтингових послуг або до будь-якої підписки на отримання послуг у зв’язку з кредитним рейтингом для всіх російських фізичних осіб та установ;

– розширення переліку осіб, пов’язаних з російським оборонно-промисловим комплексом, на яких накладаються жорсткіші експортні обмеження щодо товарів подвійного призначення та товарів і технологій, які можуть сприяти технологічному покращенню оборонного та безпекового сектору Росії;

– заборона нових інвестицій в енергетичний сектор Росії, крім цивільної ядерної енергетики та імпорту «певних енергетичних продуктів» до Євросоюзу;

– комплексні експортні обмеження на обладнання, технології та послуги для енергетичної галузі;

– торгові обмеження щодо російських чавуну та сталі, а також експорту до Росії предметів розкоші;

– обмеження для ключових компаній у військовій сфері, у секторах авіації, виробництва товарів подвійного призначення, у суднобудівництві та галузі машинобудування.

Крім того, ЄС вирішив накласти санкції на ключових олігархів, лобістів і пропагандистів Кремля.

Окремим рішенням Рада ЄС надала дозвіл Єврокомісії приєднатися від імені ЄС до багатосторонньої заяви у зв’язку з агресією Росії проти України, яка має бути прийнята в рамках Світової організації торгівлі.

Як зазначається в повідомленні на сайті Європейської ради, неспровокована та нічим не виправдана військова агресія Росії проти України є величезним порушенням міжнародного права та принципів Хартії ООН, вона підриває європейську та глобальну безпеку і стабільність. Ця агресія завдає жахливих страждань населенню України.

«Росія та її поплічник Білорусь несуть повну відповідальність за цю війну та агресію, і винні будуть притягнуті до відповідальності за ці злочини, включаючи масовані обстріли цивільного населення та цивільних об'єктів», – наголошено в документі.