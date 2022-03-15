ЄС оприлюднив подробиці четвертого пакету санкцій проти Росії

Європейський Союз оприлюднив інформацію про четвертий пакет санкцій проти Російської Федерації, затверджений учора.
Про це повідомляє сайт Європейської ради.
Новий пакет санкцій передбачає:
– заборону всіх фінансових трансакцій для визначених російських підприємств державної власності;
– заборону на доступ до будь-яких кредитних рейтингових послуг або до будь-якої підписки на отримання послуг у зв’язку з кредитним рейтингом для всіх російських фізичних осіб та установ;
– розширення переліку осіб, пов’язаних з російським оборонно-промисловим комплексом, на яких накладаються жорсткіші експортні обмеження щодо товарів подвійного призначення та товарів і технологій, які можуть сприяти технологічному покращенню оборонного та безпекового сектору Росії;
– заборона нових інвестицій в енергетичний сектор Росії, крім цивільної ядерної енергетики та імпорту «певних енергетичних продуктів» до Євросоюзу;
– комплексні експортні обмеження на обладнання, технології та послуги для енергетичної галузі;
– торгові обмеження щодо російських чавуну та сталі, а також експорту до Росії предметів розкоші;
– обмеження для ключових компаній у військовій сфері, у секторах авіації, виробництва товарів подвійного призначення, у суднобудівництві та галузі машинобудування.
Крім того, ЄС вирішив накласти санкції на ключових олігархів, лобістів і пропагандистів Кремля.
Окремим рішенням Рада ЄС надала дозвіл Єврокомісії приєднатися від імені ЄС до багатосторонньої заяви у зв’язку з агресією Росії проти України, яка має бути прийнята в рамках Світової організації торгівлі.
Як зазначається в повідомленні на сайті Європейської ради, неспровокована та нічим не виправдана військова агресія Росії проти України є величезним порушенням міжнародного права та принципів Хартії ООН, вона підриває європейську та глобальну безпеку і стабільність. Ця агресія завдає жахливих страждань населенню України.
«Росія та її поплічник Білорусь несуть повну відповідальність за цю війну та агресію, і винні будуть притягнуті до відповідальності за ці злочини, включаючи масовані обстріли цивільного населення та цивільних об'єктів», – наголошено в документі.