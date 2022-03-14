США поки не бачать бажання Путіна згортати агресію проти України, - Білий дім

Сполучені Штати Америки підтримують переговорний процес між українською і російською сторонами, однак не бачать з боку Росії готовності відмовитись від ескалації та припинити наступ на Україну.

Про це заявила на брифінгу у Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі, передає "Укрінформ".

"Ми, безумовно, будемо підтримувати участь українців у цих зустрічах і переговорах, якщо вони, звісно, матимуть наміри брати в них участь",- зазначила представниця адміністрації США.

Вона наголосила, що Штати намагаються посилити позиції української сторони шляхом забезпечення економічної, гуманітарної, а також оборонної допомоги.

Псакі також наголосила на важливості продовження дипломатичних зусиль для досягнення деескалації, навіть попри те що російська сторона не демонструє намірів зменшити напруження.

"Наразі ми не бачимо жодних доказів того, що президент Путін робить щось для того, аби зупинити наступ чи вдатися до деескалації", - зазначила речниця Білого дому.

Нагадаємо, перший раунд переговорів між українською та російською делегаціями відбувся 28 лютого в Білорусі. Як зазначав радник керівника ОП Михайло Подоляк, переговори були важкими, але без будь-яких обов'язкових ультиматумів.

Другий раунд пройшов 3 березня. Тоді українська делегація не досягла тих результатів, на які сподівалася. Водночас сторони домовилися про забезпечення гуманітарних коридорів для евакуації цивільного населення, а також для доставки медикаментів та продуктів харчування до місць найбільш запеклих боїв. Українська делегація під час третього раунду переговорів, 7 березня, отримала позитивні результати в контексті логістики гуманітарних коридорів.

Однак, попри домовленості, російські війська зривають евакуацію та обстрілюють колони з мирними мешканцями, які тікають від війни.

У понеділок радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що наступна зустріч має відбутися 15 березня, наразі проходить додаткова робота у підгрупах й уточнення окремих визначень.

Президент Володимир Зеленський також називав можливим місцем проведення зустрічі з Путіним з метою припинення війни Ізраїль, Єрусалим. Він вважає, що Ізраїль міг би бути учасником договору про гарантії безпеки для України.