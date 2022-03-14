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Володимир Зеленський звернеться до Конгресу США в середу

Володимир Зеленський звернеться до Конгресу США в середу
Фото: Офіс президента України

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі та лідер більшості Сенату Чак Шумер оголосили в понеділок, що президент Зеленський виступить із промовою перед обома палатами Конгресу. 

Про це повідомляє The New York Times

«У той час, як в Україні триває війна, ми з великою повагою та захопленням перед українським народом запрошуємо всіх членів Палати представників і Сенату відвідати віртуальну промову до Конгресу Сполучених Штатів, яку виголосить президент України Володимир Зеленський, – йдеться у спільній заяві Ненсі Пелосі та Чака Шумера. – Конгрес залишається непохитним у своїй відданій підтримці Україні, коли вона стикається з жорстокою та диявольською агресією Путіна, а також ухваленню законів для удару й ізоляції російської економіки, а також наданню гуманітарної, безпекової та економічної допомоги Україні».

The New York Times припускає, що промова президента України, ймовірно, згуртує серйозну підтримку в Конгресі, зокрема в питанні надання літаків Україні. Видання констатує, що навіть соратники президента Байдена з Демократичної партії закликали Білий дім сприяти передачі українцям винищувачів. Ще активнішими у цьому питанні є республіканці.

«Ми вітаємо польський уряд за активні кроки для передачі літаків МіГ-29 українським ВПС, – йдеться у заяві майже 60 конгресменів, республіканців і демократів. – Ми закликаємо допомогти сприяти цій угоді, зобов’язуємось поповнити флот наших союзників літаками американського виробництва».

Нагадаємо, 8 березня уряд Польщі погодив передачу всіх своїх літаків МіГ-29, на які претендувала Україна, у розпорядження США. Винищувачі мали бути переміщені на військову базу США Рамштайн у Німеччині, а звідти передані Україні. 

Натомість США заявили, що не вважають пропозицію Польщі спроможною. «Перспектива того, що винищувачі, які є в розпорядженні уряду США, вилетять з бази США-НАТО в Німеччині та полетять в Україну, проти якої воює Росія, викликає занепокоєння у всього Альянсу», – заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

Хоч перед тим речниця Білого дому Джен Псакі заявляла, що США не заперечують проти передачі літаків Україні.

За інформацією The Wall Street Journal, рішення США відмовити Україні в передачі польських винищувачів МіГ-29 ухвалив особисто президент Байден, який наклав вето на доставку літаків, щоб не спровокувати Володимира Путіна на ескалацію війни.

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