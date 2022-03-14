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Під час мобілізації тікати зі своєї держави - злочин, зрада та неабиякий людський сором, - Стефанчук

Спікер пригрозив, що парламент може вдатися "до більш рішучих кроків у протидії цьому ганебному явищу".

Під час мобілізації тікати зі своєї держави - злочин, зрада та неабиякий людський сором, - Стефанчук
Фото: t.me/verkhovnaradaukrainy

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що кожного дня українські прикордонники затримують чоловіків, які намагаються ухилитися від військового обов'язку і виїхати за кордон. 

У своєму Facebook спікер зазначив, що "під час мобілізації тікати зі своєї держави - злочин (ст. 336 КК України), зрада та неабиякий людський сором".

"Окремо хотів би насамперед звернутися до тих, хто організував на цьому бізнес. У ст. 332 КК України встановлено сувору відповідальність за незаконне переправлення осіб через держкордон. У разі вчинення таких дій щодо кількох осіб, повторно або за попередньою змовою групою осіб передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років. Якщо ж такі дії вчиняються за гроші, особі загрожує позбавлення волі аж до 9 років. І повірте, в умовах воєнного стану жодного милосердя до таких горе-ділків не буде", - наголосив Стефанчук.

Спікер ВРУ повідомив, що транспорт, який використовували для незаконного переправлення осіб через державний кордон, підлягає спеціальній конфіскації разом з усіма "доходами" від протиправної діяльності. 

"Не змушуйте парламент вдаватися до більш рішучих кроків у протидії цьому ганебному явищу, як ми це нещодавно зробили щодо мародерства", - додав Стефанчук.

Нагадаємо, упродовж доби 5 березня прикордонники затримали близько 20 чоловіків віком до 60 років, які намагалися перетнути державний кордон.

На Львівщині ДПСУ затримала сепаратиста "ДНР", який намагався втекти в Польщу.

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