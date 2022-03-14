Російський агресор на окупованих територіях переслідує священиків ПЦУ, троє капеланів загинули, - Епіфаній

На тимчасово захоплених територіях російський агресор переслідує священників Православної церкви України, троє капеланів уже загинули.

Про це сказав предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній, передає "Укрінформ".

"Зараз ми отримуємо звістки з окупованих територій, що відбуваються переслідування священників ПЦУ, їх намагаються схилити на свій бік. Ми чули про те, що священик переслідувався, його десь кудись забрали. Тобто наші священнослужителі зараз перебувають у небезпеці", - сказав митрополит Епіфаній.

Він наголосив, що попри небезпеку, душпастирі ПЦУ ревно виконують свої обов’язки, служать, допомагають, є волонтерами.

Предстоятель ПЦУ висловив обурення діями очільника РПЦ Кирила Гундяєва.

"Ми вважаємо, що це взагалі не підлягає поясненню здорового глузду. Як особа, яка називає себе пастирем і очільником церкви, може благословляти вбивство, цю страшну війну, на якій гинуть не тільки військовослужбовці, а й діти, невинні мешканці, які страждають через війну, а очільник РПЦ благословляє армію на швидке захоплення і на перемогу?", - заявив митрополит Епіфаній.

Глава Православної церкви України звернувся до священнослужителів і вірних московського патріархату із закликом єднатися довкола визнаної автокефальної помісної Православної церкви України.

"Ми готові прийняти усіх з любов’ю. Ми готові разом в подальшому будувати Православну церкву України, яка служить і в подальшому буде служити інтересам українського народу", - запевнив Епіфаній.

Він також пояснив, чи є гріхом вбивство загарбників, які прийшли на українську землю.

"Ми як народ не прагнемо смерті тим, які є нашими сусідами. Але оскільки вони прийшли у наш дім, ми захищаємо свою родину, свою Батьківщину, свою Богом дану нам українську землю. А ми знаємо із писання, що сам Господь сказав, що немає більшої любові, ніж хто душу свою віддасть за друзів своїх. Наші воїни славно захищають друзів, всіх українців, тобто це не є гріх вбивати ворога. ... хто прийшов до нас зі злом, з мечем, він цього меча, відповідно, і загине», - зауважив митрополит.

Нагадаємо, зранку 14 березня в окупованому Бердянську загарбники провели обшук помешкання, арештували й вивезли невідомо куди священника ПЦУ о. Олега Ніколаєва. Невдовзі його відпустили.

13 березня в Волновасі російські військові вбили капелана ПЦУ ігумена Платона (Моргунова), який тривалий час служив у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі.