Генеральний прокурор Ірина Венедіктова анонсувала обмін полоненими, який може відбутися найближчим часом. Про це вона повідомила під час телемарафону, пише "РБК-Україна".

"Не хочу коментувати те, що може завдати шкоди військовим, бо скоро ми можемо розпочати обміни полоненими", - сказала Венедіктова.

Зазначимо, за час війни Росії проти України в український полон потрапило близько 500-600 військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про велику кількість узятих у полон російських окупантів. За його словами, для їхнього утримання довелося створити спеціальну структуру. Пізніше Кабмін створив координаційний штаб з питань поводження з полоненими, який очолила віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук.