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Венедіктова анонсувала обмін полоненими

Деталі не розголошуються.

Венедіктова анонсувала обмін полоненими
Ірина Венедіктова
Фото: Офіс генерального прокурора

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова анонсувала обмін полоненими, який може відбутися найближчим часом. Про це вона повідомила під час телемарафону, пише "РБК-Україна".

"Не хочу коментувати те, що може завдати шкоди військовим, бо скоро ми можемо розпочати обміни полоненими", - сказала Венедіктова.

Зазначимо, за час війни Росії проти України в український полон потрапило близько 500-600 військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про велику кількість узятих у полон російських окупантів. За його словами, для їхнього утримання довелося створити спеціальну структуру. Пізніше Кабмін створив координаційний штаб з питань поводження з полоненими, який очолила віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук.

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