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У Харкові відновленню не підлягають 600 будинків, - Терехов

Зруйновано 50 шкіл.

У Харкові відновленню не підлягають 600 будинків, - Терехов
Фото: ДСНС

У Харкові через постійні обстріли російськими військами зруйновано близько 600 будинків. Про це заявив мер міста Ігор Терехов.

За словами харківського голови, ці будинки не підлягають відновленню, тому люди фактично втратили житло. Також у Харкові розбомбили 50 шкіл, низку медустанов, у тому числі пологові будинки.

"Нам доводиться передислоковуватися, перевозити людей, доставляти допомогу. Також ми організовуємо гаряче харчування, забезпечуємо людей медикаментами, зокрема інсуліном. Ми контролюємо ситуацію в місті", - повідомив міський голова.

За його словами, зараз головне завдання - зберегти життя людей та припинити війну. Мер Харкова закликав закрити небо над Україною та зупинити кровопролиття.

Нагадаємо, нацгвардійці, які тримають оборону Харкова, розповіли, що околиці міста важко впізнати.

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