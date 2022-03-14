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Американські лікарі розгорнули польовий госпіталь біля Львова

Ще один госпіталь на Яворівщині розгорнуть ізраїльські медики.

Американські лікарі розгорнули польовий госпіталь біля Львова

Американські лікарі розгорнули біля Львова польовий госпіталь, де безплатно надаватимуть медичну допомогу всім, хто потребуватиме її в умовах війни. Про це повідомляє пресслужба Львівської ОВА.

Розгорнула госпіталь міжнародна гуманітарна організація "Сумка Самарянина". У ньому надаватимуть невідкладну та хірургічна допомогу, стаціонарні та амбулаторні послуги, послуги для жінок та дітей, включно з акушерством.

Одночасно госпіталь зможе прийняти 60 пацієнтів. Працюватимуть близько сотні медпрацівників, частина з яких має досвід роботи в Іраку.

"Усе необхідне для надання допомоги медики привезли зі собою. У госпіталі надаватимуть допомогу цілодобово. Цього тижня запрацює також польовий госпіталь на Яворівщині. Його розгорнуть ізраїльські медики", - зазначили в ОВА.

Фото: Львівськa ОВА

Фото: Львівськa ОВА

Фото: Львівськa ОВА

Нагадаємо, вчора унаслідок ракетного удару по полігону на Львівщині загинули 35 людей, поранено 134.

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