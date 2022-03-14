Ще один госпіталь на Яворівщині розгорнуть ізраїльські медики.

Американські лікарі розгорнули біля Львова польовий госпіталь, де безплатно надаватимуть медичну допомогу всім, хто потребуватиме її в умовах війни. Про це повідомляє пресслужба Львівської ОВА.

Розгорнула госпіталь міжнародна гуманітарна організація "Сумка Самарянина". У ньому надаватимуть невідкладну та хірургічна допомогу, стаціонарні та амбулаторні послуги, послуги для жінок та дітей, включно з акушерством.

Одночасно госпіталь зможе прийняти 60 пацієнтів. Працюватимуть близько сотні медпрацівників, частина з яких має досвід роботи в Іраку.

"Усе необхідне для надання допомоги медики привезли зі собою. У госпіталі надаватимуть допомогу цілодобово. Цього тижня запрацює також польовий госпіталь на Яворівщині. Його розгорнуть ізраїльські медики", - зазначили в ОВА.

Фото: Львівськa ОВА

Фото: Львівськa ОВА

Фото: Львівськa ОВА

Нагадаємо, вчора унаслідок ракетного удару по полігону на Львівщині загинули 35 людей, поранено 134.