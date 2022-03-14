"Забирайте нас звідси", - російський полонений строковик звернувся до російських матерів

Єфрейтор, механік-водій БМП-2, солдат-строковик російської армії, Микола Польщиков 2001 р.н., під час брифінгу військовополонений російських новобранців зазначив, що на війну з Україною його забрали відразу з навчань.

За словами Польщикова, він родом з робітничого селища Рязанської області, призвався на службу в червні 2021 року. З 2 до 23 лютого проходив навчання у Курській і Бєлгородській областях. Під кінець навчання, зазначив російський військовий, у нього з’явилися підозри, що Росія може піти війною на Україну через назви українських міст, які лунали в розмові командування.

“Під кінець навчання в мене і моїх товаришів склалося враження, що щось відбувається не те. 23 лютого було маркування нашої техніки. Я спитав, для чого це потрібно. Мені відповіли, що техніку готують до бойових дій. Але я в це не повірив. Ми обговорювали це з товаришами. Але не повірили. Строковики наче не воюють”, - розповів Польщиков.

“24 лютого ми вишикувалися у величезну колону, і через чотири дні обманом нашого командування ми опинилися під містом Ромни. Ми стояли п'ять днів, розбили свій табір. Чекали на харчування та машини з паливом. І через п'ять днів ми дізналися, що колона з паливом під'їжджає, поїхали її зустрічати, але не доїхали до блокпосту, нас почали обстрілювати”, - розповів єфрейтор, додавши, що він отримав поранення.

“Наші медики нас евакуювали знову під Ромни. Поки нас лікували, я дізнався, що з паливом рухалася колона з 62 танків. Доїхали лише 16. Ми серйозно програємо. Я бачив реальні трупи”, - зазначив Польщиков.

“Коли нас підлатали, помістили в машини, щоб вивозити в Росію, почався авіаудар. Я почув у рації командира: “Терміново шикуємо колону і вирушаємо в Росію”. Нас було 120 строковиків. Ми зібрали колону і вирушили в Росію. Поранені їхали в броньованих машинах “Лінзах”. У кінці колони. Так вийшло, що ми відстали, не знали, чому. Застрягли. Витягнули машину і намагалися наздогнати колону. Але нас кинули. Поки ми наздоганяли колону, побачили на мосту двох поранених. Зупинилися їх підібрати, почався обстріл. Наш фельдшер ухвалив рішення здатися. Так я 7 березня потрапив у полон”, - розповів строковик.

Він акцентував на тому, що в полоні з ним поводилися добре.

“Перебуваючи в полоні, я не побачив тут ні фашистів, ні бандерівців. У полоні зі мною поводились добре, попри те, що в цих людей (українських військовослужбовців. - Ред.) сидять у підвалах діти, родичі”, - зазначив Польщиков.

Він також розповів, що деяким солдатам пропонували відкупитися від участі у війні.

“Я заздрю тим, хто зміг відкупитися від цієї війни. Дали гроші командуванню, щоб їх залишили в Росії. Скоріш за все, вони знали, що тут відбуватиметься, запропонували тим, хто має гроші, заплатити. Особисто з моєї роти дві людини залишилося на охороні наметів. Не просто так. Мабуть, варто було купити військовий квиток за 80 тисяч, щоб не йти на військову службу. Бо тут відбуваються страшні речі”, - розповів єфрейтор.

Він також звернувся до росіян із закликом не пускати своїх синів на війну в Україну і забрати тих, хто вже сюди потрапив.

“Я хочу звернутися до громадян своєї країни. До батьків, чиї діти наразі служать, і тих, чиї діти підуть служити: не відправляйте своїх дітей сюди. Тут відбуваються страшні речі, про які вам не говорять. Тут задарма гинуть ваші діти... Не втрачайте можливості, не втрачайте сили, забирайте нас звідси. Бо сенсу у війні тут немає ніякого. Тут Збройні сили України намагаються захистити свою країну. Ми увірвалися у їхній дім, як фашисти. Не знаючи мети. Просто як “м’ясо” нас кинули. Ми не знаємо цілі і мети, нас просто вбивають”, - резюмував солдат.

Нагадаємо, ще один військовополонений строковик розповів, що мати намагалася вивезти його в Росію з України, за ним приїхав капітан, але вони разом потрапили в полон.