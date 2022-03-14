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"Мама прислала за мною з Росії капітана, але нас узяли в полон", - російський солдат-строковик

"Гинуть люди, діти, бабусі і дідусі. Вмирають ні за що. Через якогось Путіна", - зазначив строковик.

"Мама прислала за мною з Росії капітана, але нас узяли в полон", - російський солдат-строковик
Фото: скрін

Полонений військовослужбовець-строковик російської армії Олександр Морозов, 2000 року народження, зазначив, що його підрозділ відправляли на військові навчання “в поля на території Росії”, а вже після вторгнення він мав установити біля Ромнів блокпости для перевірки автомобілів. Про це він заявив на брифінгу військовополонених

Морозов зазначив, що є уродженцем Москви. У армію пішов влітку 2021 року. За його словами, його мама через власні зв’язки намагалася забрати його з України, але він разом з капітаном, який по нього приїхав з Росії, потрапив у полон під Сумами. 

“Моя мама - секретар керівника в будівельній компанії. Через нього багата впливова людина допомогла домовитися в Міноборони, щоб мене забрали з України… За мною особисто приїхав капітан Зугруєв. Мій командир батальйону викликав мене і сказав, що за мною особисто приїхали. Посадили в окрему машину і намагалися вивезти на територію Росії. Під містом Суми нас узяли в полон”, - розповів солдат. 

Він зазначив, що російська техніка ламалася сама по собі під час руху, а солдатів годували простроченими сухпайками. 

“Товариші українці - сильний народ. Вони б’ються, як звірі, розбивають наші колони вщерть. З нашої сторони багато втрат сержантів, офіцерів, техніки”, - зазначив Морозов.

Він додав, що хоче зупинити війну і повернутися додому. 

“Я перебуваю тут (на пресконференції. - Ред.) добровільно. Тут (в Україні) гинуть люди, діти, бабусі і дідусі. Вмирають ні за що. Через якогось Путіна, який бреше, який сказав на весь світ, що нас (строковиків. - Ред.) тут немає. Ось ми, дивіться, нас тут п’ятеро. Ми просто хочемо додому”, - зазначив солдат. 

Він додав, що в полоні з ними поводилися добре: нагодували та дали теплий одяг.

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