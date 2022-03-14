"Ми маємо бити їх так, як тільки можемо. Гнати їх так, як тільки вміємо", - президент закликав українців не розслаблятися

Збройні сили України тримаються мужньо, завдаючи ворогу нищівних втрат, але ми не маємо права розслаблятися. Про це у зверненні до українців заявив президент України Володимир Зеленський.

“Ми не маємо права розслабитись. Російська держава готувалася до війни десятки років. Вони накопичили значний воєнний ресурс заради зла, заради підкорення сусідів. І заради знищення України, Європи, якою ми її знаємо, яку ми цінуємо. Тому потрібно триматися, потрібно боротися, щоб перемогти. Щоб прийти до заслуженого українцями миру. Чесного миру. З гарантіями безпеки для нашої держави, для наших людей. І щоб покласти це на папір у переговорах, складних переговорах”, - зазначив президент.

За його словами, триває відеозустріч делегацій. Наразі всі чекають новин.

“Російські війська продовжують знищувати нашу інфраструктуру, продовжують бити по наших містах. Київщина, Чернігівська область, Сумщина, Харків, Південь, Донбас. Але знайте – ми все відбудуємо. Ми все відновимо. Кожну вулицю кожного міста. Кожний будинок, кожну квартиру кожного українця. Після війни, я впевнений, ми зможемо зробити це швидко. Ми спрямуємо на це всі наші сили, всю допомогу світу. Ми вже формуємо фонди, щоб Україна жила.

Але зараз, коли окупанти ще на нашій землі, ми маємо бити їх так, як тільки можемо. Гнати їх так, як тільки вміємо. Захищати міста. Захищати села. Захищати кожен метр нашої землі й кожну частинку нашого серця. Українського серця. Української душі.

Допомагайте одне одному! Підтримуйте одне одного! Підтримуйте оборону! Захищайте державу!” - закликав президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський також привітав українців з Днем добровольця, зазначивши, що сьогодні в країні всі є добровольцями.