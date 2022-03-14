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В ОП назвали маршрути гуманітарних коридорів на 14 березня

Влада планує евакуювати людей з окупованих міст і сіл Київської, Запорізької та Луганської областей.

В ОП назвали маршрути гуманітарних коридорів на 14 березня
Фото: Макс Требухов

В Офісі президента назвали маршрути гуманітарних коридорів для евакуації населення з окупованих російськими військами населених пунктів Київської, Запорізької та Луганської областей.

Як повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, 14 березня працюватимуть гуманітарні коридори евакуації на таких напрямках:

  1. Триває робота над поновленням руху з Бердянська у Маріуполь колони з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації на зворотному шляху
  2. Богданівка та Нова Богданівка – Бровари
  3. Перемога – Бровари
  4. Бобрик – Бровари
  5. Гостомель – Білогородка
  6. Немішаєве та Ворзель – Білогородка
  7. Дмитрівка – Білогородка
  8. Сєвєродонецьк – Слов’янськ
  9. Попасна – Слов’янськ
  10. Гірське – Слов’янськ

Тимошенко наголосив, що евакуація безкоштовна.

Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук уточнила маршрути евакуації.

Київська область:

  • Богданівка, Нова Богданівка, Перемога, Бобрик – Бровари. 
  • Гостомель, Немішаєве, Ворзель, Дмитрівка – Білогородка.

Луганська область: 

  • Сєвєродонецьк, Попасна, Гірське – Слов'янськ.

Запоріжжя – Маріуполь:

колона з гуманітарним вантажем і порожніми автобусами продовжить рухатись до Маріуполя через Бердянськ і Мангуш.

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