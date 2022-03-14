В ОП назвали маршрути гуманітарних коридорів на 14 березня

Влада планує евакуювати людей з окупованих міст і сіл Київської, Запорізької та Луганської областей.

В Офісі президента назвали маршрути гуманітарних коридорів для евакуації населення з окупованих російськими військами населених пунктів Київської, Запорізької та Луганської областей.

Як повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, 14 березня працюватимуть гуманітарні коридори евакуації на таких напрямках:

Триває робота над поновленням руху з Бердянська у Маріуполь колони з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації на зворотному шляху Богданівка та Нова Богданівка – Бровари Перемога – Бровари Бобрик – Бровари Гостомель – Білогородка Немішаєве та Ворзель – Білогородка Дмитрівка – Білогородка Сєвєродонецьк – Слов’янськ Попасна – Слов’янськ Гірське – Слов’янськ

Тимошенко наголосив, що евакуація безкоштовна.

Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук уточнила маршрути евакуації.

Київська область:

Богданівка, Нова Богданівка, Перемога, Бобрик – Бровари.

Гостомель, Немішаєве, Ворзель, Дмитрівка – Білогородка.

Луганська область:

Сєвєродонецьк, Попасна, Гірське – Слов'янськ.

Запоріжжя – Маріуполь:

колона з гуманітарним вантажем і порожніми автобусами продовжить рухатись до Маріуполя через Бердянськ і Мангуш.