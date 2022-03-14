В ОП назвали маршрути гуманітарних коридорів на 14 березня

В Офісі президента назвали маршрути гуманітарних коридорів для евакуації населення з окупованих російськими військами населених пунктів Київської, Запорізької та Луганської областей.
Як повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, 14 березня працюватимуть гуманітарні коридори евакуації на таких напрямках:
- Триває робота над поновленням руху з Бердянська у Маріуполь колони з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації на зворотному шляху
- Богданівка та Нова Богданівка – Бровари
- Перемога – Бровари
- Бобрик – Бровари
- Гостомель – Білогородка
- Немішаєве та Ворзель – Білогородка
- Дмитрівка – Білогородка
- Сєвєродонецьк – Слов’янськ
- Попасна – Слов’янськ
- Гірське – Слов’янськ
Тимошенко наголосив, що евакуація безкоштовна.
Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук уточнила маршрути евакуації.
Київська область:
- Богданівка, Нова Богданівка, Перемога, Бобрик – Бровари.
- Гостомель, Немішаєве, Ворзель, Дмитрівка – Білогородка.
Луганська область:
- Сєвєродонецьк, Попасна, Гірське – Слов'янськ.
Запоріжжя – Маріуполь:
колона з гуманітарним вантажем і порожніми автобусами продовжить рухатись до Маріуполя через Бердянськ і Мангуш.