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Міноборони України виклало відео бойових дій на Гостомельському напрямку

Українські захисники витіснили ворога із села Мощун.

Міноборони України виклало відео бойових дій на Гостомельському напрямку

У мережі з’явилися кадри бойових дій на Гостомельському напрямку біля Києва. Інтенсивні бої тут тривають удень і вночі. Обстріли ворожою артилерією мирної інфраструктури не зупиняються ні на хвилину. 

Відео оприлюднило Військове телебачення України.

"У селі Мощун у Бучанському районі Київської області наші захисники успішно знищують ворожі підрозділи та вже витіснили противника за межі населеного пункту", – йдеться в описі до відео.

Нагадаємо, Гостомель – одне зі стратегічних передмість Києва. Бої за контроль над ним ведуться від початку російської агресії.

Російський десант висадився в Гостомелі ще 24 лютого, але був заблокований. У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що ЗСУ були змушені завдати артилерійського удару по аеродрому. Після цього в місті точилися бої, під час яких було знищено щонайменше 50 окупантів зі складу 31 окремої гвардійської десантно-штурмової бригади (м. Ульяновськ).

Голова Гостомельської громади Юрій Прилипко загинув, роздаючи хліб голодним і ліки хворим. Його застрелили разом з побратимами Русланом Карпенком і Іваном Зорею. Після розстрілу росіяни замінували тіло Прилипка.

Також у боях за Гостомель загинули Герой України Валерій Чибінеєв та нардеп 8-го скликання Олександр Марченко.

На момент вторгнення росіян в аеропорту Гостомеля перебував літак Ан-225 "Мрія". Окупанти знищили його.

12 березня Міноборони РФ опублікувало відео нібито "захоплення" аеродрому в Гостомелі. Як відомо, росіяни атакували його в перші дні вторгнення, ще в лютому.

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