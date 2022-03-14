​На підтримку української армії та гуманітарну допомогу вже зібрано майже 12 млрд грн, – НБУ

На підтримку української армії та гуманітарну допомогу вже зібрано майже 12 млрд грн. Про це повідомили на офіційному сайті Національного банку України.

Кошти перерахували громадяни та підприємства України. Допомогу надала також міжнародна спільнота.

“Станом на 14 березня 2022 року на спецрахунок НБУ загалом було перераховано понад 11,6 млрд грн в еквіваленті. Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти. А саме: зі США, з Великобританії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції, Канади та ще багатьох країн світу”, – зазначають у НБУ.

Зокрема, майже 3,4 млрд грн в еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, японські єни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари).

Наразі залишок коштів на спецрахунку становить близько 145,8 млн грн.

З отриманих на спецрахунок коштів Національний банк уже перерахував на потреби військових близько 11,5 млрд грн:

на потреби Національної гвардії України – всього 950 млн грн (26.02.2022 – 450 млн грн; 06.03.2022 – 500 млн грн);

на потреби Національної поліції України – всього 1 650 млн грн (28.02.2022 – 150 млн грн; 03.03.2022 – 700 млн грн; 06.03.2022 – 800 млн грн);

на потреби Міністерства оборони України – всього 8 097,4 млн грн (28.02.2022 – 182,3 млн грн; 01.03.2022 – 843 млн грн; 02.03.2022 – 1 999,3 млн грн; 04.03.2022 – 920 млн грн; 05.03.2022 – 341,2 млн грн; 07.03.2022 – 1 843 млн грн; 08.03.2022 – 597,9 млн грн; 09.03.2022 – 444,5 млн грн; 11.03.2022 – 926,2 млн грн);

на потреби Державної прикордонної служби – всього 826,2 млн грн (03.03.2022 – 420 млн грн; 11.03.2022 – 300 млн грн; 12.03.2022 – 106,2 млн грн).

На рахунок для гуманітарних потреб станом на 14 березня 2022 року загалом було перераховано 257,6 млн грн в еквіваленті. Понад 128 млн грн у еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти).

Отримувачем і розпорядником коштів, які надходять на рахунок, відкритий Національним банком для гуманітарних цілей з України та з-за кордону, є Міністерство соціальної політики України.