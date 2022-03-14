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Окупанти обстріляли завод "Антонов", загинула людина, тьох госпіталізовано (оновлено)

Пошукова операція триває.

Окупанти обстріляли завод "Антонов", загинула людина, тьох госпіталізовано (оновлено)
Фото: Вікімапія

У Києві окупанти обстріляли багатоповерхівку та завод "Антонов" на проспекті Перемоги.

На місцях вибухів працюють пожежники, медики та інші служби, інформує пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Окупанти обстріляли Київ – вибухи пролунали на заводі «Антонов» та в Оболонському районі", – зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За попередніми даними, загинули дві людини, 7 мають поранення різного ступеня важкості. З місця вибуху в житловому будинку евакуйовано близько 70 осіб.

Оновлення. У КМДА повідомили, що, за уточненою інформацію, внаслідок вибуху в житловому будинку в Оболонському районі загинула одна людина.

За інформацією ДСНС, на місці події загинула одна людина, три особи госпіталізовано, дев’ятьом надано допомогу на місці. Пошуки людей ще тривають.

Як повідомляли, сьогодні на світанку на столичній Оболоні артснаряд влучив у 9-поверхівку на вул. Богатирській, зруйновано три поверхи. Наразі відомо про двох загиблих, трьох людей госпіталізовано. Рятувальники евакуювали 63 осіб, ще 15 винесли з вогню. Пошукові роботи тривають.

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