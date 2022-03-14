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У 13 областях відновили навчання, – Міносвіти

Частково освітній процес розпочався у 8-ми регіонах.

У 13 областях відновили навчання, – Міносвіти
Фото: EPA/UPG

Сьогодні у 13 областей відновлено освітній процес. Про це повідомили у Міносвіти з посиланням на інформацію департаментів освіти і науки військових адміністрацій.

“Форма освітнього процесу залежить від безпекової ситуації у кожному регіоні, територіальній громаді окремо і вона обов’язково погоджена з військовою адміністрацією”, – зазначили у МОН.

У 8 областях частково у громадах освітній процес розпочався, а частково продовжено канікули.

У 4 областях, де безпекова ситуація не дозволяє, навчання призупинено.

У міністерстві нагадали, що для дистанційного навчання здобувачі освіти та вчителі можуть використовувати національну електронну платформу «Всеукраїнська школа онлайн», на якій розміщено уроки з усіх шкільних предметів для учнів 5-11 класів, та вона є постійно доступною.

Платформа ВШО є доступною за межами України і її використовують у понад 120 країнах світу. Тому діти з України, які тимчасово евакуйовані, можуть користуватися нею і продовжувати навчання відповідно до українських освітніх програм.

Крім того, Міністерство освіти і науки України спільно з компанією Google Україна створили Всеукраїнський онлайн розклад.

Також сьогодні стартував освітній проєкт «Навчання без меж» – спільний проєкт Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури та інформаційної політики, українських телеканалів і платформ онлайн-телебачення.

Проєкт передбачає трансляцію відеоуроків для школярів 5-11 класів, які залишаються у регіонах, які не мають якісного зв'язку та доступу до інтернету.

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