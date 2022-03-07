Російські війська зруйнували або пошкодили 211 українських шкіл, – Шкарлет

в Україні створюють інтерактивну карту, на якій фіксуватимуться злочини Росії проти мирного населення.

Від початку вторгнення в Україну російські війська зруйнували або пошкодили 211 шкіл.

Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, повідомляє «Укрінформ».

За його словами, в Україні створюють інтерактивну карту, на якій фіксуватимуться злочини Росії проти мирного населення, зокрема й стосовно освітньої інфраструктури.

Міністр освіти також зазначив, що щ моменту російської агресії у школах тривають двотижневі канікули, після яких навчання у школах потрібно відновити.

«Від початку агресії ми оголосили двотижневі канікули. На наступному тижні освітній процес не має перериватися, і ми будемо рекомендувати там, де це можливо, бо дуже багато дітей виїхали в області України, де є ще можливість здійснювати освітній процес», – сказав міністр.

За його словами, у регіонах, де відсутні умови, рекомендуватимуть індивідуальне або дистанційне навчання.

Нагадаємо, станом на 12 годину 6 березня від початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинули 38 дітей і постраждала 71 дитина.