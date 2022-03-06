Зеленський: "Зухвалість агресора – це чіткий сигнал для Заходу, що застосованих проти Росії санкцій недостатньо"

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців і заявив, що санкцій, які наразі ввів Захід проти Росії, недостатньо.

"Зухвалість агресора – це чіткий сигнал для Заходу, що застосованих проти Росії санкцій недостатньо. Бо там не зрозуміли. Не відчули. Не побачили, що світ дійсно рішучий. Дійсно прагне зупинити війну. Ви не сховаєтесь від цієї реальності. Ви не сховаєтесь від нових убивств в Україні".

Президент також подякував кожному, хто навіть в оточенні залишається боронити українські міста.

"Я вдячний кожному українцю, який залишається навіть в оточенні, щоб боронити наші міста. Нашу свободу. Але я також знаю, що є люди, яким дійсно потрібно вийти. Які не можуть залишатись. І ми чули обіцянку – що гуманітарні коридори будуть. Їх немає. Замість гуманітарних коридорів вони здатні зробити тільки криваві".

У своїй промові президент згадав вбиту під час евакуації в Ірпені родину.

"Скільки таких родин в Україні загинуло! Ми не пробачимо. Ми не забудемо. Ми покараємо кожного, хто скоїв звірства на цій війні. Знайдемо кожну сволоту. Яка стріляла по нашим містам. По нашим людям. Яка бомбила нашу землю. Яка запускала ракети. Яка давала наказ і натискала на "пуск".

Вам не буде жодного тихого місця на цій землі.

Окрім могили".

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський підписав указ щодо створення делегації України для участі в усних слуханнях Міжнародного суду ООН стосовно звинувачень у геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.