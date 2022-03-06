У Києві попрощалися з бойовим медиком Валентиною "Ромашкою" Пушич

У Києві попрощалися з медиком 72 окремої механізованої бригади Валентиною "Ромашкою" Пушич. Вона загинула 27 лютого під Броварами, коли їхала забирати пораненого. В умовах бойових дій на прощання змогли прийти лише найближчі - мати, донька та друзі.

Фото: Інна Варениця

«Я її дуже люблю, це дуже гарна подруга. Вона завжди посміхалась, вона була дуже добра, вона… Дуже важко сказати «була». Вона своїм теплом огортала кожного. Вона була дуже виваженою, вона ніколи не показувала свої емоції. Вона завжди була на передовій. Вона була відчайдушною в певному сенсі, тому що вона ніколи не боялася летіти під кулі у найнебезпечніші місця», – згадує подруга загиблої і волонтерка Наталія Воронкова.

Валентина Пушич була бойовим медиком у 72 окремій механізованій бригаді з 2016 року. Вона вивозила поранених під час боїв в Авдіївці у 2017 році, була нагороджена орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Фото: Інна Варениця

«У неї тут у Києві живе мама, донька. І дуже боляче, що вона пройшла все пекло війни там, на фронті (на Донбасі), і лишилася неушкодженою. А загинула тут, захищаючи Київ», - говорить Воронкова.

Валентину Пушич поховали на Лісовому кладовищі. Її відспівував капелан Київського воєнного госпіталю отець Олег Скнарь.

Фото: Інна Варениця

Світла памʼять!