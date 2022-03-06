У Запорізьку область доставили перший гуманітарний вантаж

Місто Василівка, куди прибула допомога, вже кілька днів обстрілюється росіянами.

У місто Василівка Запорізької області прибув перший гуманітарний вантаж. Про це повідомляє Запорізька облдержадміністрація.

"Місцевий житель, ризикуючи власним життям, бо зелений коридор так і не встановлений, власним транспортом привіз 10 тонн продуктів, дитячого харчування, медикаментів. Наразі машину розвантажили, товари будуть розподілені у Василівці та у прилеглих населених пунктах за заявленими потребами", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає місцева влада, місто Василівка вже кілька днів перебуває під ворожими обстрілами росіян. Магазини та аптеки не працюють, а людям доводиться постійно переховуватися в укриттях.

Нагадаємо, що російські війська обстрілювали Енергодар і розташовану в місті ЗАЕС, у результаті чого на території атомної станції почалася пожежа. Персонал станції не постраждав. Загинули троє українських військових-захисників, ще двох поранено.