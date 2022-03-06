Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка регламентує порядок збору тіл окупантів, з метою здійснення гуманітарних заходів для передачі тіл загиблих, а також задля недопущення погіршення санітарно-епідемічної ситуації та виникнення небезпечних інфекційних захворювань.

Процес збору тіл мають організувати військові адміністрації разом з органами місцевого самоврядування.

Військові адміністрації мають утворити спеціальні групи у складі представників сил територіальної оборони Збройних сил, Національної гвардії, Національної поліції, ДСНС, бюро судово-медичної експертизи (за згодою), слідчих правоохоронних органів, громадських і релігійних об’єднань (за згодою), громадських організацій (за згодою), волонтерів (за згодою) та інших (далі – спеціальні групи).

МОЗ має затвердити порядок оснащення цих спеціальних груп, інструктаж персоналу про заходи безпеки під час збору тіл та особливості проведення такої роботи, фотофіксації тощо.

Фото: Макс Левін Фото: Останній блокпост Фото зроблені поблизу Охтирки.

Спеціальні групи обов’язково забезпечуються патолого-анатомічними мішками для збору та перевезення тіл, гігієнічними засобами і обмундируванням та засобами фотофіксації, спеціалізованим транспортом для перевезення тіл. У разі відсутності спеціалізованого транспорту можна використовувати наявний транспорт з умовними зовнішніми позначками «червоний хрест на білому фоні».

Під час здійснення збору тіл за можливості залучаються журналісти для відео- та фотозйомки й подальшого інформування про реальні наслідки військового вторгнення Російської Федерації на територію України.

Оперативне отримання інформації від Збройних сил, Національної гвардії, Національної поліції, ДСНС про місця знаходження тіл має забезпечити спеціальний колцентр при Національній поліції.

Керівники спеціальних груп під час збору тіл забезпечують фотофіксацію та присвоєння унікального коду (номера) тілам на локаціях (місцях).

Інформація про зібрані тіла вноситься до центральної бази даних загиблих військовослужбовців держави-агресора, а також незаконних збройних формувань, зокрема з тимчасово окупованих територій в окремих районах Донецької і Луганської областей, розробленої МВС.

Після внесення інформації до бази даних тіла перевозяться до моргів, у разі неможливості – до іншого визначеного місця окремого зберігання.

Після накопичення тіл у моргах або пунктах збору забезпечується їхня доставка до єдиного центру, з якого буде здійснюватися їхнє подальше транспортування з кінцевим пунктом призначення "Російська Федерація".

Передача тіл на територію Російської Федерації та тимчасово окуповану територію України здійснюється за участю та сприяння представників міжнародних організацій лише після остаточної ідентифікації осіб загиблих.

Невпізнані, невстановлені, неідентифіковані тіла (останки) загиблих залишаються на зберіганні в рефрижераторах у пунктах їхнього збору до моменту встановлення осіб загиблих.

Нагадаємо, за інформацією Генерального штабу, втрати окупантів перевищили 11 тис. військових.