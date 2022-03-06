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З Києва евакуювали тисячу людей: дітей-сиріт, дітей і дорослих з інвалідністю, - Кличко

Рейс був організований спільно з Центром взаємодопомоги «Спасемо Україну».

З Києва евакуювали тисячу людей: дітей-сиріт, дітей і дорослих з інвалідністю, - Кличко

5 березня з Києва евакуювали понад тисячу людей: дітей-сиріт, дітей і дорослих з інвалідністю і тих, хто опинився в складних життєвих обставинах. Про це лідер мер столиці Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

«Місто продовжує евакуйовувати дітей з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та людей з інвалідністю. Учора, евакуаційним рейсом до Польщі відправили близько 1000 киян таких категорій. Серед них – і майже 200 дітей з інвалідністю, 32 з яких пересуваються на кріслах колісних», - зазначив Кличко 

Він додав, що рейс був організований спільно з Центром взаємодопомоги «Спасемо Україну».

Кличко повідомив, що загалом такими спільними евакуаційними рейсами до Європи вже відправили понад 3000 осіб.

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