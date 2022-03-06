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Кличко відвідав вінчання пари з територіальної оборони і привітав молодят

Шлюб взяли бійці в одного батальйону.

Кличко відвідав вінчання пари з територіальної оборони і привітав молодят

Віталій Кличко відвідав вінчання бійців територіальної оборони столиці Лесі та Валерія, яке влаштували прямо на блок-посту, і привітав молодят. Відео з події лідер «УДАРу», мер столиці виклав у своїх соціальних мережах

«Сьогодні вітав бійців одного з батальйонів тероборони столиці Лесю та Валерія. Вони давно живуть в цивільному шлюбі, а тепер вирішили обвінчатися. Церемонія відбулася поруч з одним із блок-постів, встановлених на в’їздах у Київ. Життя триває! І життя Києва, киян, нашої держави ми будемо захищати», - наголосив Кличко.

Він також розповів, скільки немовлят народилося у Києві протягом війни і наголосив, що оборона міста триває. 

«Ще повідомлю, що за 10 минулих днів у столичних пологових будинках народилися 457 малюків. Із них 237 хлопчиків та 220 дівчаток. Обороняємо столицю, свої родини, своїх дітей! Разом вистоїмо», - підсумував Кличко.

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