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Російські окупанти другий день поспіль зривають евакуацію з Маріуполя

А колона із гуманітарним вантажем знаходиться в дорозі.

Російські окупанти другий день поспіль зривають евакуацію з Маріуполя
Фото: Pravda Gerashchenko

Евакуаційна колона з мирними мешканцями не змогла виїхати з Маріуполя через обстріл росіян.

Про це повідомив голова Донецької обласної адміністрації Павло Кириленко.

"Евакуаційна колона з місцевим населенням так і не змогла сьогодні виїхати за межі Маріуполя: росіяни почали перегрупування своїх сил та потужний обстріл міста. Вивозити людей за таких умов вкрай небезпечно", - написав він. 

За його словами, колона із гуманітарним вантажем, що виїхала 6 березня із Запоріжжя у бік Маріуполя, поки що пункту призначення не дісталася і на даний час знаходиться в дорозі.

Раніше 6 березня стало відомо, що до Маріуполя, який вже кілька днів перебуває у блокаді через російських окупантів, виїхали автобуси для евакуації мирного населення. 

5 березня росіяни обіцяли відкрити гуманітарний коридор для мешканців Маріуполя, але не припинили обстрілів і авіабомбардувань. Містяни сидять у підвалах, у них закінчуються їжа та ліки, мобільний зв'язок переважно не працює.

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