До Маріуполя виїхали автобуси для евакуації людей, – Офіс президента

У місто прямує також гуманітарний вантаж.

До Маріуполя, який вже кілька днів перебуває у блокаді через російських окупантів, виїхали автобуси для евакуації мирного населення. Про це повідомив у Telegram заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"До Маріуполя виїхали автобуси, щоб евакуювати людей", - написав він.

Також, повідомив Тимошенко, до міста прямує гуманітарний вантаж з Дніпра та Запоріжжя. 19 фур везуть 380 тонн вантажу: воду, борошно, крупи, медикаменти, ковдри, матраци, подушки.

За повідомленням голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, режим тиші для евакуації мирного населення Маріуполя буде встановлено 6 березня з 10:00 до 21:00.

Гуманітарний зелений коридор прокладено маршрутом Маріуполь – Портівське – Мангуш (в об’їзд Нікольського) – Республіка – Розівка – Більмак – Пологи – Оріхів – Запоріжжя.

Евакуація населення буде здійснюватися з трьох точок муніципальними автобусами:

– СК “Іллічівець” (пр. Нахімова, 53);

– Драмтеатр (Театральна площа, 1)

– Кальміуська районна адміністрація (пр. Металургів, 193).

Пересуватися по маршруту коридору можна на особистому транспорті, рухаючись у колоні муніципального транспорту (виключно за автобусами). В голові колони буде забезпечено супровід Червоного Хреста.

"Прохання до всіх водіїв, що виїжджають із міста, максимально сприяти евакуації мирного населення – беріть із собою людей, заповнюйте транспорт максимально! Відхилятися від маршруту гуманітарного коридору КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО", - наголосив Кириленко.