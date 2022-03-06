Зеленський заявив, що ворог готується бомбардувати Одесу

"Росіяни завжди приїжджали в Одесу. Завжди відчували в Одесі тільки тепло. Тільки щирість. А що тепер? Бомби проти Одеси? Артилерія проти Одеси? Ракети проти Одеси? Це буде воєнний злочин".

Росія готується бомбардувати Одесу. Це буде воєнним злочином. Про це у зверненні 6 березня повідомив президент Володимир Зеленський.

"Вони готуються бомбардувати Одесу. Одесу! Росіяни завжди приїжджали в Одесу. Завжди відчували в Одесі тільки тепло. Тільки щирість. А що тепер? Бомби проти Одеси? Артилерія проти Одеси? Ракети проти Одеси? Це буде воєнний злочин. Це буде історичний злочин", – зазначив він.

Зеленський додав, що полонені російські військові дають свідчення українським захисникам. Це сотні і сотні полонених.

"Серед них – і пілоти літаків, які бомбили наші міста. Наших мирних людей. Ми почули їхні свідчення. Ми побачили документи. Мапи. Плани. Не вчорашнього дня. Це не імпровізація. Вони готували це вторгення саме так – жорстоко, цинічно. Завідомо з порушенням правил війни. Тому Харків. Тому Чернігів. Тому Суми. Тому Маріуполь. І багато-багато інших українських міст-героїв побачили чисте зло. Звірство. Так було заплановано. Але це не вбʼє нашу людяність. Попри все, ми поводимося з полоненими в рамках Женевської конвенції. Попри все, наші ракети у відповідь не падають на цивільні обʼєкти Росії. Або Білорусі. Звідки на нашу територію щодня йдуть ракети. Йдуть колони техніки. Летить авіація. Проти мирних людей. Проти мирних міст", – заявив президент.

Він закликав росіян зробити свій вибір між життям та рабством.

"Сьогодні. Завтра. У найближчий тиждень. Це час, коли ще можна перемогти зло без непоправних втрат. Коли за позицію погрожують звільненням чи автозаком, а не ГУЛАГом. Матеріальними втратами, а не розстрілом. Не втратьте цю можливість. Соцмережі, друзі, знайомі і ні, колеги і родичі. Вас мають почути. Ми, українці, ми хочемо миру", – заявив президент.

Зеленський підкреслив, що для росіян це боротьба не лише за мир в Україні, а й за свою країну. За те найкраще, що в ній було. За свободу, яку вони бачили. За добробут, який відчували.

"Якщо ви промовчите зараз, то потім за вам буде говорити лише ваша бідність. А відповідати їй будуть тільки репресіями. Не мовчіть!" – закликав він.