Опубліковано список російських льотчиків, які обстрілюють українські міста, - ГУР
Опубліковано список російських льотчиків, які обстрілюють українські міста, - ГУР
На околицях Чернігова військові збили російський штурмовик. Обох пілотів знайшли (оновлено)
На околицях Чернігова військові збили російський штурмовик. Обох пілотів знайшли (оновлено)
У Харкові диверсант виставив відео з табличкою "Za Русь". Місцеві його знайшли
У Харкові диверсант виставив відео з табличкою "Za Русь". Місцеві його знайшли
Джонсон оприлюднив план із шести пунктів для порятунку України
Джонсон оприлюднив план із шести пунктів для порятунку України
Два російські винищувачі збито в районі Одеси, один – під Очаковом. Відео допиту пілотів
Два російські винищувачі збито в районі Одеси, один – під Очаковом. Відео допиту пілотів
В Ірпені біля Києва окупанти підірвали потяг, який їхав евакуювати людей
В Ірпені біля Києва окупанти підірвали потяг, який їхав евакуювати людей
Путін погрожує Україні втратою державності
Путін погрожує Україні втратою державності
«Вантаж 200» з України викликає в Росії шок і паніку – Данілов
«Вантаж 200» з України викликає в Росії шок і паніку – Данілов
Запорізька АЕС під контролем України, однак окупанти контролюють периметр станції
Запорізька АЕС під контролем України, однак окупанти контролюють периметр станції
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський заявив, що ворог готується бомбардувати Одесу

"Росіяни завжди приїжджали в Одесу. Завжди відчували в Одесі тільки тепло. Тільки щирість. А що тепер? Бомби проти Одеси? Артилерія проти Одеси? Ракети проти Одеси? Це буде воєнний злочин". 

Зеленський заявив, що ворог готується бомбардувати Одесу
Фото: ОПУ

Росія готується бомбардувати Одесу. Це буде воєнним злочином. Про це у зверненні 6 березня повідомив президент Володимир Зеленський.

"Вони готуються бомбардувати Одесу. Одесу! Росіяни завжди приїжджали в Одесу. Завжди відчували в Одесі тільки тепло. Тільки щирість. А що тепер? Бомби проти Одеси? Артилерія проти Одеси? Ракети проти Одеси? Це буде воєнний злочин. Це буде історичний злочин", – зазначив він. 

Зеленський додав, що полонені російські військові дають свідчення українським захисникам. Це сотні і сотні полонених. 

"Серед них – і пілоти літаків, які бомбили наші міста. Наших мирних людей. Ми почули їхні свідчення. Ми побачили документи. Мапи. Плани. Не вчорашнього дня. Це не імпровізація. Вони готували це вторгення саме так – жорстоко, цинічно. Завідомо з порушенням правил війни. Тому Харків. Тому Чернігів. Тому Суми. Тому Маріуполь. І багато-багато інших українських міст-героїв побачили чисте зло. Звірство. Так було заплановано. Але це не вбʼє нашу людяність. Попри все, ми поводимося з полоненими в рамках Женевської конвенції. Попри все, наші ракети у відповідь не падають на цивільні обʼєкти Росії. Або Білорусі. Звідки на нашу територію щодня йдуть ракети. Йдуть колони техніки. Летить авіація. Проти мирних людей. Проти мирних міст", – заявив президент.

Він закликав росіян зробити свій вибір між життям та рабством.

"Сьогодні. Завтра. У найближчий тиждень. Це час, коли ще можна перемогти зло без непоправних втрат. Коли за позицію погрожують звільненням чи автозаком, а не ГУЛАГом. Матеріальними втратами, а не розстрілом. Не втратьте цю можливість. Соцмережі, друзі, знайомі і ні, колеги і родичі. Вас мають почути. Ми, українці, ми хочемо миру", – заявив президент.

Зеленський підкреслив, що для росіян це боротьба не лише за мир в Україні, а й за свою країну. За те найкраще, що в ній було. За свободу, яку вони бачили. За добробут, який відчували.

"Якщо ви промовчите зараз, то потім за вам буде говорити лише ваша бідність. А відповідати їй будуть тільки репресіями. Не мовчіть!" – закликав він. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також