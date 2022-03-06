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Українці створили відкритий фотоархів російських злочинів для того, щоб кожен міг долучитись до боротьби з окупантом

Ініціатори проекту закликають українців і громадян інших країн користуватись фотоархівом, щоб показувати росіянам злочини їх військових.

Українці створили відкритий фотоархів російських злочинів для того, щоб кожен міг долучитись до боротьби з окупантом
Фото: ДСНС

Українці створили архів на Goоgle Drive, куди збирають фотодокази втрат, злочинів російських окупантів та полонених за часи військового вторгнення Росії на територію України.

Про це повідомляє комунікаційна агенція Postmen.

Архів доступний за посиланням. Ініціатори проекту закликають українців і громадян інших країн користуватись фото-архівом, щоб показувати росіянам злочини їх військових і жалюгідність російської армії і полонених.

“Єдине, на що спроможні окупанти - це бомбардування ракетами мирних українських міст, в масштабах, які можна порівняти хіба що з найжорстокішими операціями Другої світової війни”, - зазначають організатори архіву.

Як повідомлялось раніше, для інформування громадян Росії про воєнні події та кількість загиблих на території України запущено сайт «Русский корабль». Також було створено документ, що містить головні фейки та відповіді-спростування, за яким можна спілкуватися з росіянами у протидії пропаганді РФ.

Також, задля інформування про катастрофічні наслідки війни з Україною для білоруського народу волонтери зібрали фото— та відеофакти тероризму російських військ, статистику жертв війни і створили сайт https://zastansyadoma.com/ .

Нагадаємо, що Європейський суд з прав людини прийняв рішення на користь України щодо всіх майбутніх скарг проти Росії.

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