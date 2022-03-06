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Метро Києва працюватиме до 19:00

Рух червоною лінією організовано від "Шулявської" до "Університету".

Метро Києва працюватиме до 19:00
Фото: Макс Требухов

Київський метрополітен працює в режимі перевезень до 19:00, але графік може змінюватися.

Згідно з повідомленням пресслужби комунального підприємства, рух червоною лінією організовано від "Шулявської" до "Університету".

Синьою лінією потяги курсують за маршрутом "Героїв Дніпра" - "Теремки" без зупинок на станціях "Майдан Незалежності" та "Площа Льва Толстого"

Зелена лінія працює від станцій "Сирець" до "Видубичі" без зупинки "Палац спорту", "Кловська", "Золоті ворота". Також працює ділянка "Славутич" – "Червоний хутір".

Зазначається, що орієнтовний інтервал руху – 40 хвилин.

"Наземний транспорт і метро для перевезення пасажирів працюватимуть до 19:00. Підземні станції метро цілодобово працюватимуть як укриття", - наголошено в повідомленні.

Як відомо, о 20:00 у Києві розпочинається комендантська година.

Нагадаємо, що гуманітарний штаб Києва в умовах оборони міста потребує волонтерів на склади з продовольством і волонтерів-фармацевтів.

5 березня мер Києва Віталій Кличко поспілкувався з медиками і пацієнтами столичної лікарні і показав ситуацію в закладі в умовах військового стану. 

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