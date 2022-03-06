У Харкові диверсант виставив відео з табличкою "Za Русь". Місцеві його знайшли

Учора в інтернет-групах Харкова з'явилося коротке відео: хтось виставив на балконі табличку "Zа Русь! Харьков! 05.03.2022". Причому літера Z була викладена георгіївською стрічкою.
Голос за кадром повідомляв, що він чекає на диво.
Харків,треба знищити цього жука pic.twitter.com/rVqWCCMH2S— Мамка Снайпер (@ShinodaKatron) March 5, 2022
Харків'яни поширювали відео, аби знайти балкон і його мешканця. І їм це вдалося.
Сьогодні вранці у твіттері харків'янина ZloyAtoshnik з'явилося фото цієї таблички та її творця, що чекав дива, - він зв'язаний і лежить обличчям у підлогу.
Ребята ваша инфа - наша работа pic.twitter.com/Yn62Z5wm9o— ZloyAtoshnik (@ZloyAtoshnik) March 6, 2022
Пізніше ZloyAtoshnik також додав ще один твіт з фотографіями диверсанта. І написав, що той "обісрався" у прямому значенні цього слова. "Za Русь всрусь", - прокоментували твіттерці.
Пиздота ебаная— ZloyAtoshnik (@ZloyAtoshnik) March 6, 2022
Ещё в хате обосрался запашок пошёл pic.twitter.com/utql9uy8ao
Нагадаємо, унаслідок артобстрілу російськими військами на Харківщині загинули 194 людини.