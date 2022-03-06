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У Харкові диверсант виставив відео з табличкою "Za Русь". Місцеві його знайшли

Харків'яни впізнали балкон.

Учора в інтернет-групах Харкова з'явилося коротке відео: хтось виставив на балконі табличку "Zа Русь! Харьков! 05.03.2022". Причому літера Z була викладена георгіївською стрічкою.

Голос за кадром повідомляв, що він чекає на диво. 

Харків'яни поширювали відео, аби знайти балкон і його мешканця. І їм це вдалося.

Сьогодні вранці у твіттері харків'янина ZloyAtoshnik з'явилося фото цієї таблички та її творця, що чекав дива, - він зв'язаний і лежить обличчям у підлогу. 

Пізніше ZloyAtoshnik також додав ще один твіт з фотографіями диверсанта. І написав, що той "обісрався" у прямому значенні цього слова. "Za Русь всрусь", - прокоментували твіттерці.

Нагадаємо, унаслідок артобстрілу російськими військами на Харківщині загинули 194 людини

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