У Харкові диверсант виставив відео з табличкою "Za Русь". Місцеві його знайшли

Учора в інтернет-групах Харкова з'явилося коротке відео: хтось виставив на балконі табличку "Zа Русь! Харьков! 05.03.2022". Причому літера Z була викладена георгіївською стрічкою.

Голос за кадром повідомляв, що він чекає на диво.

Харків,треба знищити цього жука pic.twitter.com/rVqWCCMH2S — Мамка Снайпер (@ShinodaKatron) March 5, 2022

Харків'яни поширювали відео, аби знайти балкон і його мешканця. І їм це вдалося.

Сьогодні вранці у твіттері харків'янина ZloyAtoshnik з'явилося фото цієї таблички та її творця, що чекав дива, - він зв'язаний і лежить обличчям у підлогу.

Ребята ваша инфа - наша работа pic.twitter.com/Yn62Z5wm9o — ZloyAtoshnik (@ZloyAtoshnik) March 6, 2022

Пізніше ZloyAtoshnik також додав ще один твіт з фотографіями диверсанта. І написав, що той "обісрався" у прямому значенні цього слова. "Za Русь всрусь", - прокоментували твіттерці.

Пиздота ебаная

Ещё в хате обосрался запашок пошёл pic.twitter.com/utql9uy8ao — ZloyAtoshnik (@ZloyAtoshnik) March 6, 2022

Нагадаємо, унаслідок артобстрілу російськими військами на Харківщині загинули 194 людини.