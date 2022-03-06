За вчора затримали близько двох десятків чоловіків, які намагалися виїхати з України

В Україні за добу 5 березня затримали близько 20 чоловіків до 60 років, які намагалися перетнути державний кордон.

Про це в ефірі 1+1 заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, пише "Інтерфакс-Україна".

"Лише за вчорашній день, за попередніми даними, затримано близько двох десятків чоловіків, які намагалися перетнути кордон, не маючи на це відповідного права. Тому ще раз хочу зазначити, що військовозобов'язані до 60 років не мають права перетинати український кордон", – сказав Денисенко.

Він зауважив, що за даними Держприкордонслужби вранці у неділю знову дещо збільшився потік громадян України, які хочуть залишити межі країни.

Нагадаємо, в умовах воєнного стану залишати межі України заборонено чоловікам до 60 років. За час повномасштабної війни Росії проти України державу залишили не менше 800 000 громадян, переважно це жінки і діти.

Низка країн зробила безкоштовним залізничний проїзд для українців. У більшості достатньо пред’явити український паспорт, щоб скористатися пропозицією. ЄС дозволив українським біженцям жити на своїй території до 3 років, США – до 1,5.