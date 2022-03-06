Генштаб: Противник зазнає втрат в озброєнні, техніці та особовому складі

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оперативну інформацію щодо вторгнення РФ станом на 06:00 неділі, 6 березня. Це одинадцята доба протистояння українського народу російському загарбникові.

У Генштабі запевняють, що Збройні Сили і підрозділи Сил безпеки та оборони України ведуть запеклі бої з утримання визначених рубежів. Противник, зазнаючи втрат, робить постійні спроби щодо ухилення від прямого вогневого контакту з українськими військами.

"Угруповання сил оборони веде оборонну операцію у межах Південної, Східної та Північної операційних зон з метою відбиття наступу ударних угруповань збройних сил окупантів, нанесення йому максимальних втрат, недопущення вторгнення їх в глибину, утримання районів території держави та створення сприятливих умов для їх розгрому і відновлення контролю за втраченими територіями, здійснює відбиття ударів засобів повітряного нападу противника", – сказано в повідомленні.

Угруповання об’єднаних сил проводить оборонну операцію у східній частині Донецького операційного району. Основні зусилля зосереджено на обороні Маріуполя та нанесенні вогневого ураження переважаючим силам противника.

Інші угруповання проводять оборонну операцію та ведуть оборонні бої на Слобожанському та у східній частині Таврійського напрямків. Зокрема, підрозділи ДШВ ЗС України зупинили колони противника, що намагалися висунутися у бік Дніпропетровщини зі сторони Балаклії.

На Сіверщині проводиться операція з оборони Чернігова.

На Волинському напрямку готують смугу оборони в операційній зоні вздовж державного кордону України.

На Приморському напрямку зусилля української армії спрямовані на оборону пунктів базування, морських портів на Чорному морі. Так, у Миколаївській області ЗСУ захопили значну кількість броньованої та автомобільної техніки противника.

На інших напрямках частини та підрозділи української армії "проводять стабілізаційну операцію" та виконують завдання територіальної оборони з метою недопущення наступальних дій та діяльності диверсійно-розвідувальних груп противника.

Повітряні Сили зосередили зусилля для відбиття ракетно-авіаційних ударів противника, протиповітряному прикритті важливих (критичних) об’єктів України та угруповань військ.

Загалом, станом на цей час, втрати авіаційної техніки російських окупаційних військ становлять 88 літаків та вертольотів. Деяких ворожих льотчиків, які катапультувались і вижили, знайшли українські воїни. Полоненим надано медичну допомогу, вони вже дають свідчення про злочини путінського режиму проти людяності.

"Противник намагається не втратити наступального потенціалу, але в обстановці, що склалася, має великі втрати в озброєнні, техніці та особовому складі. За рахунок супротиву всього українського народу противника деморалізовано. Резерви російських окупантів, що надходять на доукомплектування підрозділів, мають вкрай низький морально-психологічний стан через обізнаність про реальний стан справ. Ворог продовжує зазнавати втрат", – зазначають у Генштабі ЗСУ.