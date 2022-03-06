Джонсон оприлюднив план із шести пунктів для порятунку України

"Нашими суддями будуть не майбутні історики, а народ України".

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон звернувся до світових лідерів із закликом надати нові гарантії того, що "жахливе" вторгнення Росії в Україну не досягне мети.

Джонсон виклав план із шести пунктів, один із яких – швидке зміцнення оборони в країнах НАТО.

У статті в New York Times прем'єр-міністр сказав, що "нашим суддею будуть не майбутні історики, а народ України", пише ВВС.

"Путін повинен зазнати поразки, і його поразка в цьому акті агресії повинна бути видима. Нашими суддями будуть не майбутні історики, а народ України", – пише британський прем'єр.

За його словами, "недостатньо висловити нашу підтримку міжнародному порядку, заснованому на правилах, – ми повинні захищати його від постійних спроб переписати правила за допомогою військової сили".

Російське вторгнення засудила 141 країна на надзвичайній сесії Генеральної Асамблеї ООН цього тижня. А 39 країн, координованих Великобританією, подали найбільше в історії звернення про воєнні злочини до Міжнародного кримінального суду.

Але Джонсон збирається закликати світових лідерів докласти нових і згуртованих зусиль, щоб зупинити президента Росії Володимира Путіна, сказано в заяві Даунінг-стріт.

У своєму плані з шести пунктів для підтримки тиску на Путіна прем'єр-міністр пропонує наступне:

Світові лідери повинні мобілізувати "міжнародну гуманітарну коаліцію" для України

Вони також мають підтримати Україну "в її зусиллях забезпечити власну самооборону"

Економічний тиск на Росію слід посилити

Міжнародне співтовариство має протистояти "повзучій нормалізації" Росією своїх дій в Україні

Дипломатичні рішення щодо війни мають виконуватися, але лише за повної участі законного уряду України

У країнах НАТО має бути "швидка кампанія з посилення безпеки та стійкості".

Очікується, що найближчими днями Джонсон обговорить свій план із західними лідерами.

У понеділок він зустрінеться з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, а наступного дня прийме лідерів Чехії, Угорщини, Польщі та Словаччини – країн Вишеградської четвірки.

За словами Даунінг-стріт, ці країни вже переживають гуманітарну кризу: лише за 10 днів війн з України в сусідні країни виїхали 1,4 мільйона людей.

Джонсон сказав: "Світ усе бачить".

Тим часом міністр оборони Бен Воллес попередив Путіна не "випробовувати" Великобританію.

В інтерв'ю Sunday Telegraph Воллес сказав: "Історія переповнена авторитарними лідерами, які недооцінюють Захід і Сполучене Королівство. Він явно недооцінив міжнародне співтовариство".

"Якщо ми будемо триматися разом і відмовитися від залякування, я вірю, що він зазнає невдачі", – додав Воллес.