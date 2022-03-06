ЄСПЛ прийняв рішення на користь України щодо всіх майбутніх скарг проти Росії

Раніше ЄСПЛ виніс рішення, в якому наказав Росії припинити агресію проти України.

Європейський суд з прав людини прийняв рішення на користь України щодо всіх майбутніх скарг проти Росії. Про це повідомляє Интерфакс з посиланням на слова судді ЄСПЛ від України Ганни Юдківської.

"Європейський суд з прав людини повторив проміжне рішення за позовом "Україна проти Росії", де заборонив країні-агресорці обстрілювати цивільну інфраструктуру нашої країни. Відповідне рішення затверджено і для всіх майбутніх скарг України проти Росії", - повідомила Ганна Юдківська.

Як повідомляли раніше, Європейський суд з прав людини виніс рішення, в якому наказав Росії припинити напади та бомбардування цивільних об'єктів в Україні.

Також ЄСПЛ вперше в ситуації двостороннього конфлікту у справі Росії вказав на заходи забезпечення тільки одній з сторін. Суд не просто заборонив Росії використовувати зброю проти цивільних об’єктів, рішення було ухвалено наступного дня після отримання заяви.