Порошенко привіз на блокпост на в’їзді до Києва засоби військового захисту

Петро Порошенко привіз шоломи, рації та озброєння для українських воїнів, які охороняють в’їзди по дорозі з Бучі-Гостомеля на Київ. Крім того, передадуть бійцям також і бронежилети. Про це повідомляє пресслужба "ЄС".

«Хлопці тут, щоб боронити Київ. І настрій такий, що ми Київ не здамо. І зробимо тут росіянам пекло за те, що вони сунулися до нас, за те, що вони вбивають мирних мешканців, дітей. За те, що вони ненавидять Україну і відмовляють нам у праві бути українським народом, відмовляють нам у праві мати власну, ось цю политу кров’ю і потом нашу українську землю», – сказав Петро Порошенко.

Він додав, Київ готовий чинити потужний опір.

«Ніхто не боїться Путіна. Ніхто не боїться росіян. Ми вважаємо, що Путін після подій, які відбулися в Харкові, Маріуполі, Чернігові, вже не агресор. Путін уже вбивця, терорист і диявол. І його чекає доля у найкращому випадку – це лава підсудних в Гаазі», – підкреслив п‘ятий президент.

«Зараз усі допомагають. Чвари, які були до того, якісь незрозумілі моменти зараз відсутні. У нас у взводі є представники різних національностей, представники як мінімум чотирьох релігій, радикали, ліберали – «Демократична сокира», і «Карпатська січ», і «Невідомий патріот» в одному взводі», – сказав учасник тероборони Артем Лісовець.