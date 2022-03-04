Українські захисники вибили російських окупантів з Гостомеля
Українські захисники вибили російських окупантів з Гостомеля
Маріуполь вистояв, по Миколаївщині були авіаудари, – зведення від усіх ОДА станом на ранок
Маріуполь вистояв, по Миколаївщині були авіаудари, – зведення від усіх ОДА станом на ранок
Геращенко опублікував перший список російських військових, які потрапили в полон
Геращенко опублікував перший список російських військових, які потрапили в полон
Генштаб оприлюднив оперативну інформацію про вторгнення: білоруські військові отримали наказ перетнути кордон України
Генштаб оприлюднив оперативну інформацію про вторгнення: білоруські військові отримали наказ перетнути кордон України
Противник має втрати на всіх напрямках, демотивовані окупанти здаються в полон та кидають техніку, – Генштаб
Противник має втрати на всіх напрямках, демотивовані окупанти здаються в полон та кидають техніку, – Генштаб
Під Харковом узяли в полон елітну бойову частину російської армії, якою ворог хвалився на всіх парадах
Під Харковом узяли в полон елітну бойову частину російської армії, якою ворог хвалився на всіх парадах
Генштаб ЗСУ озвучив п'ять змін у тактиці ворога
Генштаб ЗСУ озвучив п'ять змін у тактиці ворога
Російські війська обстріляли Запорізьку АЕС. Влучили в енергоблок. Пожежу вдалось ліквідувати (оновлюється, пряма трансляція)
Російські війська обстріляли Запорізьку АЕС. Влучили в енергоблок. Пожежу вдалось ліквідувати (оновлюється, пряма трансляція)
Для відновлення наступу в напрямку Києва окупанти вводять в операцію резерви, – Генштаб
Для відновлення наступу в напрямку Києва окупанти вводять в операцію резерви, – Генштаб
ГоловнаПолітика

Порошенко привіз на блокпост на в’їзді до Києва засоби військового захисту

Експрезидент привіз шоломи, рації та озброєння.

Порошенко привіз на блокпост на в’їзді до Києва засоби військового захисту
Фото: eurosolidarity.org

Петро Порошенко привіз шоломи, рації та озброєння для українських воїнів, які охороняють в’їзди по дорозі з Бучі-Гостомеля на Київ. Крім того, передадуть бійцям також і бронежилети. Про це повідомляє пресслужба "ЄС".

«Хлопці тут, щоб боронити Київ. І настрій такий, що ми Київ не здамо. І зробимо тут росіянам пекло за те, що вони сунулися до нас, за те, що вони вбивають мирних мешканців, дітей. За те, що вони ненавидять Україну і відмовляють нам у праві бути українським народом, відмовляють нам у праві мати власну, ось цю политу кров’ю і потом нашу українську землю», – сказав Петро Порошенко.

Він додав, Київ готовий чинити потужний опір.

«Ніхто не боїться Путіна. Ніхто не боїться росіян. Ми вважаємо, що Путін після подій, які відбулися в Харкові, Маріуполі, Чернігові, вже не агресор. Путін уже вбивця, терорист і диявол. І його чекає доля у найкращому випадку – це лава підсудних в Гаазі», – підкреслив п‘ятий президент.

«Зараз усі допомагають. Чвари, які були до того, якісь незрозумілі моменти зараз відсутні. У нас у взводі є представники різних національностей, представники як мінімум чотирьох релігій, радикали, ліберали – «Демократична сокира», і «Карпатська січ», і «Невідомий патріот» в одному взводі», – сказав учасник тероборони Артем Лісовець.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також