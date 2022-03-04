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Кулеба - міністрам МЗС країн НАТО: дійте, поки не пізно

Міністр закордонних справ порівняв дії Росії в Україні з діями в Сирії.

Кулеба - міністрам МЗС країн НАТО: дійте, поки не пізно
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив на зустрічі голів МЗС Північноатлантичного альянсу, на якій генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вкотре підтвердив, що організація не створюватиме безпольотну зону над Україною. Відео виступу Кулеба виклав у своєму twitter.

Зокрема, Кулеба порівняв дії Росії в Україні з її тактикою в Сирії, де вона також вдавалася до бомбардувань цивільних об’єктів.

«Ми не маємо дозволити їм створити Сирію в Європі. Ми готові битися, ми продовжимо битися, але допоможіть нам. Інакше, боюся, ви матимете розділити відповідальність за загибель і страждання цивільних українців, які загинули через безжальних російських пілотів, які скидають на них бомби», – застеріг міністр.

Він сказав, що чимало учасників зустрічі протягом останніх восьми днів повідомляли йому про рішення надати військову допомогу зі своїх країн, висловлюючи сподівання, що «ще не надто пізно».

«Я впевнений, ця війна розвивається в такому напрямку, що прийде момент, коли ви будете готові надати нам будь-що – буквально будь-що, що нам потрібно, аби завадити Путіну вдарити по вас і перетворити Європу на жахіття. І моя надія, єдина надія – що не буде надто пізно», – підсумував він.

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