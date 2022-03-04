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У Маріуполі люди вже три доби не можуть звʼязатися з родичами, немає опалення, світла та води

Житловий фонд району Лівобережний, де проживало 150 тисяч людей, майже втрачено.

У Маріуполі люди вже три доби не можуть звʼязатися з родичами, немає опалення, світла та води
Фото: Pravda Gerashchenko

У Маріуполі вже дві доби немає мобільного звʼязку, опалення, води та світла. Про це LB.ua розповіла місцева мешканка Марина. Вона евакуювалася до Києва, але її рідні досі перебувають у Маріуполі. Наразі з ними немає звʼязку вже третю добу. 

«Моя бабуся вже третій день не може додзвонити до наших родичів, бо там третій день немає звʼязку. Світла теж немає. Деякі люди просто виходять у двори, розпалюють вогнища і готують їжу. Деякі житлові райони обстрілюють постійно. Продукти ще є, але є великий дефіцит. Люди готові випікати хліб, але борошно майже ніде не дістати».

Місто залишається без тепла, води та електроенергії, у лікарнях три сотні поранених, але лікарні також обстрілюють. У коментарі виданню Liga.net мер Маріуполя Вадим Бойченко також розповів, що житловий фонд району Лівобережний, де проживало 150 тисяч людей, вже майже втрачено. 

Зараз полк «Азов», морська піхота та поліція продовжують обороняти місто. 

«Захисники міста Маріуполь тримають оборону. Ідуть важкі бої, — розповів в телеграм-каналі полку Азов, заступник командира з позивним Калина. — Переважаючі за чисельністю угрупування намагаються прорвати оборону і зайти у місто. Зараз важливо втримати Маріуполь, адже це останнє місто, яке не дає Росії створити сухопутний коридор з Росії до Криму. Треба розуміти всім. Маріуполь не можна втратити, адже це остання фортеця України на Приазовʼї».

Настя ІванцівНастя Іванців, кореспондентка відділу "Суспільство"
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