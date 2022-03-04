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Радіаційний фон на території Запорізької області лишається без змін і не становить загрози

Людей просять зберігати спокій і не скуповувати в аптеках препарати йоду, а в магазинах – йодовану сіль.

Радіаційний фон на території Запорізької області лишається без змін і не становить загрози
Фото: EPA/UPG

За даними Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, радіаційний фон на території Запорізької області лишається без змін.

За результатами планових моніторингових досліджень, радіаційний фон не становить загрози життю та здоров’ю населення, інформує пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Встановлено, що радіаційний гамма-фон не перевищує властивий для цієї території природний фон:

  • м. Енергодар – 9-12 мкР/год;
  • м. Мелітополь – 9-12 мкР/год;
  • смт К-Дніпровка – 11,2 мкР/год;
  • м. Бердянськ, м. Оріхів, м. Токмак, смт Чернігівка, смт Андріївка – 12,5 мкР/год;
  • м. Пологи – 11-14 мкР/год;
  • м. Василівка – 16 мкР/год;
  • м. Херсон – 8-10 мкР/год.

"Звертаємося до громадян з проханням зберігати спокій і не скуповувати в аптеках препарати йоду, а в магазинах – йодовану сіль. Йодна профілактика здійснюється лише після офіційного оповіщення в ЗМІ", – наголошується в повідомленні.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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