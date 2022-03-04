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Роботу спецлінії “102” на Харківщині відновили

Поліцейські закликали повідомляти поліції про підозрілих людей, які можуть бути навідниками, членами ДРГ або мародерами.

Роботу спецлінії “102” на Харківщині відновили
Фото: Новости Узбекистана

Харківська поліція разом з фахівцями Укртелекому поновили лінію “102”, дзвінки прийматимуться у всій Харківській області.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

“Через військову агресію Російської Федерації на всій території України на Харківщині перестали працювати телефони 102. Увесь цей час фахівці поліції та Укртелекому проводили роботи з відновлення функціонування спецлінії”, – йдеться у повідомленні.

Окрім того, поліцейські закликали повідомляти поліції про підозрілих людей, які можуть бути наводчиками, членами ДРГ, або мародерами.

“Поліція працює цілодобово, виїжджає на виклики і перевіряє інформацію”, – зазначили у НПУ.

Додамо, зараз у Харківській області діє комендантська година.

Нагадаємо, з 2 по 3 березня Росія жорстко вдарила по Харкову, Ізюму і селах Яковлівка та Хорошево. Ворог за добу убив в області 34 мирні особи, поранив принаймні 285, зокрема 10 дітей. 

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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