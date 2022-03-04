Херсоні люди вийшли протестувати проти фейкової гуманітарної допомоги президента РФ Володимира Путіна.

“Ми біля Білого дому, привезли бля…ку гуманітарку, зараз її забирають. Передайте всім, щоб не хвилювалися. Херсон – це Україна. Завтра за можливості збираємося тут о 10 годині і продовжуємо казати цим козлам "Слава Україні!” - зазначив місцевий мешканець.

Нагадаємо, голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута повідомив, що окупанти не дали добро на зелений коридор для постачання гуманітарної допомоги на Херсонщину і сказали, що самі забезпечать гуманітарну допомогу.

Раніше стало відомо, що окупанти звозять до Херсона людей із Криму, які повинні вийти на постановочний мітинг для російських ЗМІ.

Також у Херсонській області окупанти відключили мобільні мережі Vodafone та Київстар.