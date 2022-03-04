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У Мелітополі загарбники захопили телевежу й увімкнули пропаганду (трансляція)

Мешканці Мелітополя влаштували ходу за Україну.

У Мелітополі загарбники захопили телевежу й увімкнули пропаганду (трансляція)
Фото: скрін

Російські окупаційні війська взяли під контроль телевізійну вежу в Мелітополі. У захопленому місті увімкнули російське телебачення.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація з посиланням на місцеву владу.

"Російські військові оточили телевізійну вежу Мелітополя. Вона під їхнім контролем", – йдеться в повідомленні.

Згодом стало відомо, що в захопленому місті увімкнули російське телебачення.

"Джерела СБУ повідомляють, що окупанти встановили своє обладнання на телевежі Мелітополя та почали трансляцію російських телеканалів", – йдеться в повідомленні.

Мешканці Мелітополя вийшли на вулиці з національними прапорами, влаштували ходу за Україну. Вони кричать окупантам "Мелітополь – Україна", "Ганьба", "Слава Україні", "Героям слава", "Смерть ворогам" тощо.

Учора в Мелітополі російські канали влаштували спектакль, показавши, як загарбників нібито радо зустрічають в місті. Насправді люди зустрічали окупантів з українськими прапорами та криками "Йдіть додому!".

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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