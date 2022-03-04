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На Закарпатті відкрився гуманітарний хаб, який прийматиме допомогу для українців з країн ЄС

Хаб доправлятиме гуманітарні вантажі до Києва, Харкова, Дніпра, Запоріжжя та Одеси.

На Закарпатті відкрився гуманітарний хаб, який прийматиме допомогу для українців з країн ЄС
Фото: Пресслужба Мінінфраструктури

На базі заводу Єврокар у селі Соломоново на Закарпатті відкрився центр доставки гуманітарних вантажів, який приймає допомогу від країн Євросоюзу для України.

Про це повідомили в Міністерстві інфраструктури України.

Хаб доправлятиме гуманітарні вантажі до найбільш постраждалих територій країни – Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя та Одесу.

“Локація хабу дозволяє отримувати та відправляти вантажі залізницею, оскільки має під’їзну колію двох видів — європейського зразка (1435) та українського (1520). Перший гуманітарний вантаж залізницею із хабу відправився до Харкова”, – йдеться у повідомленні.

Пріоритетними типами вантажів є медикаменти, засоби гігієни, продукти харчування довготривалого зберігання, одяг, бутильована вода, дитячі продукти (їжа, підгузки тощо), спальні мішки та каремати.

“Прохання надавати вантажі цілими упаковками, бажано на піддонах. Контактний телефон: +380 50 96 12 607”, – зазначено у повідомленні.

Єврокар – офіційний виробник авто Škoda в Україні, це один з найбільших виробників легкових авто в Україні, розташований у смт Соломоново, відстань від кордону з Угорщиною 1,5 км, зі Словаччиною — 2 км. 

Нагадаємо, шість країн запровадили бездозвільний проїзд для перевізників гуманітарних вантажів в Україну.

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