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На дорозі Суми-Київ розстріляли "швидку"

Сьогодні продовжуються обстріли цивільних автомобілів та мирних жителів Сумщини.

На дорозі Суми-Київ розстріляли "швидку"
Фото: Україна оперативно

На дорозі Суми-Київ розстріляли карету швидкої допомоги.

Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

Він зазначив, що “зелених коридорів” для евакуації на даний момент в області немає.

“Сьогодні продовжуються обстріли і цивільних автомобілів і мирних жителів області. Російський ворог божеволіє, не знає, що робити, бо наземна операція захлинулась. Обстрілюються мирні люди, об'єкти критичної інфраструктури, житлові масиви. Це схоже на якусь паніку, агонію”, – зазначив він.

Фото: Україна оперативно

Фото: Україна оперативно

Фото: Україна оперативно

Росія не дотримується жодних норм і правил під час ведення війни, додав Живицький.

“Працюємо з усіма громадами, з народними депутатами від Сумської області, щоб була координація роботи і гуманітарного штабу, який ми створили ще 26 лютого. Штаб налагодив роботу - збір допомоги, роботу щодо отримання гуманітарної допомоги і ми забезпечуємо усім необхідним тих, хто цього потребує”, – каже очільник облдержадміністрації.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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