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Захід має надати Україні системи ППО, тільки так можна захистити нашу спільну свободу, – Геращенко

Якщо цього не зробити, супротивник отримає повну перевагу у повітрі, тоді Україні буде значно важче захистити себе.

Захід має надати Україні системи ППО, тільки так можна захистити нашу спільну свободу, – Геращенко

Якщо західні країни не готові закрити небо над Україною, вони мають як мінімум надати нашій країні сучасні системи ППО. Таку думку висловив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Захід має надати нам будь-яку зброю, крім ядерної. Без зволікань - негайно! Без оплати! Тому що ми воюємо не лише за нашу, а й за вашу свободу! Ми розуміємо, що ви не готові зробити над територією України безпольотну зону. Це пряма війна з рф, до якої ви поки що не готові», – зазначив Геращенко у мережі Facebook.

«Тоді дайте нам сучасні системи ППО, здатні збивати всі типи літаків та крилатих ракет. Доставте їх військово-транспортними літаками на військові аеродроми до Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини. Потім супроводіть їх до кордону з Україною під прикриттям своїх систем ППО та передайте їх ЗСУ. Негайно, за скороченою процедурою, навчіть наших офіцерів користуватися сучасними західними системами ППО», – закликав він.

Якщо цього не зробити, наголосив він, то сторона супротивника отримає повну перевагу у повітрі, і тоді Україні буде значно важче захистити і свою свободу, і свободу західного світу.

Антон Геращенко закликав Захід поквапитися, оскільки зараз Росія займається в Україні геноцидом.

«Кінцева мета вторгнення Путіна в Україну – це звільнити Україну від народу України. Або коротко – геноцид. Геноцид громадян усіх національностей. Бо бомби, «Гради», «Іскандери» та «Калібри» не розбирають кого вбивати – українців, росіян, білорусів, євреїв, кримських татар, угорців, румунів», – зазначив Геращенко.

«Не зволікайте! Кожен день, кожна година на рахунку!» - завершив він звернення до західних країн.

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