Джонсон пообіцяв Зеленському екстрено скликати Радбез ООН через обстріл Росією ЗАЕС

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що скликає екстрене засідання Ради Безпеки ООН через ситуацію навколо Запорізької АЕС.

Про це повідомляє пресслужба уряду Великої Британії.

"Прем'єр-міністр заявив, що необдумані дії президента Путіна тепер можуть загрожувати безпеці всієї Європи. За його словами, Велика Британія зробить усе можливе, щоб ситуація не погіршилася. Джонсон заявив, що буде домагатися екстреного засідання Ради Безпеки ООН у найближчі години і що Велика Британія негайно порушить це питання перед Росією та близькими партнерами", – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що обидва лідери вимагають від Росії негайно зупинити атаку на електростанцію і дозволити безперешкодний доступ екстрених служб до електростанції. Також, на їхню думку, припинення вогню має вирішальне значення.

Раніше сьогодні глава Української держави записав відеозвернення про обстріли російськими військовими та пожежу на ЗАЕС і закликав світових лідерів зупинити Росію.

"Росія – це перша у світовій історії держава, яка обстрілює атомну електростанцію. Можливий вибух призведе до загибелі Європи", – наголосив Володимир Зеленський.